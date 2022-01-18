物價上漲來勢洶洶，行政院穩定物價小組會議18日決定建立「民生物資量價預警機制」，監控物價，定期就民生物資進行量價監測與分析，並依漲價幅度標示預警燈號（紅、黃、綠），並提出紅、黃燈發生時的穩量穩價因應措施，作為未來政府穩定物價的重要工具。

行政院表示，已責成國發會會同農委會、經濟部等相關部會提出「民生物資量價預警機制」，以及早發現物價上漲問題，並提前因應。農曆春節將屆，行政院副院長沈榮津18日召開穩定物價小組會議，請相關部會落實春節民生物資價格穩定措施，並聽取物價聯合稽查小組報告稽查情形。

經濟部指出，經監測超商、超市等零售通路，以及北中南13處傳統市場春節相關應節商品價格，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格有六成維持不漲或下跌。沈榮津要求經濟部務必協調賣場、超市持續設置平價專區，提供未漲價的商品，協助民眾聰明消費。

配合穩定物價政策，中油公司汽柴油價格春節期間也就是1月31日至2月13日只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲、中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖公司小包砂糖（1公斤）、沙拉油（3公升）、罐頭、沖調飲品、水餃、包子及小包冷凍豬肉等民生商品，於元宵節（2月15日）前售價也不調漲。

經濟部表示，經與業者座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年皆不調漲；美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都農曆年前不漲價；台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

行政院跨部會「物價聯合稽查小組」2021年12月10日成立，已陸續完成現場稽查28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商，經與業者溝通後業者將透過緩漲、調降價格或以優惠方式回饋民眾。

於農曆年前凍漲者，包括：揚秦國際企業旗下的麥味登與炸雞大獅；某農畜大廠就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料凍漲。

調降價格者，包括：某知名排骨便當將8項主餐調回原價；某農畜大廠出貨給某泰式料理之雞腿價格調回原價；另某肉品進口商承諾其銷售之肉品於2022年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2至3％。

提供折扣優惠者，包括：孫東寶台式牛排於農曆年節前後提供豬排與鮭魚排餐九折優待；八方雲集今年1/25~1/31生鮮水餃九折優惠。