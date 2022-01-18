HPE（Hewlett Packard Enterprise，慧與科技）18日宣布攜手臺灣大學及臺灣科技大學，針對雲端、物聯網與5G趨勢展開先進技術研發合作，三方並簽訂產學合作實習計畫，透過在HPE次世代科技全球策略中心進行實習、參與國際知名軟硬體大廠的研發專案，培養學生接軌國際前瞻視野，同時深化臺灣產學研發能量。

疫情促使智慧製造、智慧零售等需求增溫，隨之而來的智慧應用趨勢不僅帶動企業對雲端服務、物聯網、人工智慧等技術的新興應用增加，也讓數據資料量呈現爆炸性增長。在此同時，企業也亟需優化資料處理、儲存與應用，以利政府機關、製造、零售、醫療、金融等組織推動創新轉型。

HPE將引進全球資源、攜手臺大的學術研究團隊，採用HPE強大的高效能運算（HPC）功能、AI深度學習與 HPE GreenLake Edge-to-Cloud平臺，強化企業在資料處理的能力，讓企業因應業務需求，高效能、安全且敏捷的商業環境。此外，透過攜手臺科大的技術合作，聚焦於智慧產業應用的分析與創新，回應市場對5G、車聯網等強調大容量、低延遲、多連結的新興應用。

HPE除與雙校展開技術研發合作外，此回三方亦同步簽署產學實習計畫，讓實習生在HPE硬體研發中心進行長達12個月的實習，並與HPE研發設計團隊共同執行國際知名軟體大廠的研發專案，藉此擴展國際觀、驗證所學、累積實務經驗，同時也有機會將實習過程中負責的研發專案內容，應用到HPE未來產品服務，進而推動臺灣科技新血的成長、極大化產學實習與合作的最大效益。

HPE標準運算系統事業群台灣研發中心副總裁郭崧俠表示，「HPE很榮幸有機會將全球豐富資源引進臺灣，並透過研發、實習計畫兩項機制，激發產學合作的無限可能，同時亦以實務操作機制協助學生融合趨勢、理論與實務，循序培育頂尖科技人才，並提供未來職涯發展機會。」

臺大研發長李百祺表示：「與HPE共同合作是一個新起點，期待與HPE透過長期交流、產學互助模式，全面提升產學研發能量、培育更多優秀人才，同時創造學用合一新局勢。臺灣大學系統科研產業化平臺集結了數間頂尖的大學，整合跨校、跨領域的資源，致力於創造產學合作正向循環。此次平臺成員臺大、臺科大與HPE國際企業的合作，除提升產學研發能量外，更是讓優秀人才鏈結國際的良好機會。」

臺灣科技大學產學長楊成發表示：「透過與產業的緊密連結，臺科大學生沒有學用落差問題，畢業後也多留在本業貢獻己力，期待與 HPE 保持長期合作，共同培育業界所需的優質研發人才。」