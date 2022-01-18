中國駐法國大使館網站消息，中國駐法國大使盧沙野當地時間17日在法蘭西24電視台（France24）受訪，其中答覆關於台灣、立陶宛關係時，對於為何不與立陶宛斷交？是否害怕引發歐盟層面後果時回應，「不是害不害怕的問題，而是要表明對立陶宛公然違背一個中國原則的堅決反對」。中方始終對立陶宛人民懷有友好感情。希望立陶宛政府糾正錯誤，回到堅持一個中國原則的正確立場上來。

盧沙野強調，歐盟堅持奉行一個中國政策，立陶宛所作所為違背了歐盟在涉台問題上的統一立場，給歐盟製造了麻煩。中國政府做出的反應是正當合理的。中方必須確保所有與中國建立外交關係的國家都恪守一個中國原則。當然，目前為止，中方只是降低了與立陶宛的外交關係級別，並沒有斷交。

對於記者追問「為何不斷交？是害怕歐盟可能做出反應嗎？」盧沙野稱，不是害不害怕的問題，而是要表明對立陶宛公然違背一個中國原則的堅決反對。中方始終對立陶宛人民懷有友好感情。希望立陶宛政府糾正錯誤，回到堅持一個中國原則的正確立場上來。

對於有消息說台灣正與歐盟商簽「雙邊投資協定」談判。盧沙野指出，中方堅決反對與中國建交的國家和組織與台灣當局進行官方往來。反對台灣當局破壞中國與歐盟關係的行動。

France24提問台灣外交部長接受該台採訪時直指「北京方面的軍事威脅十分嚴峻」。盧沙野回應，首先必須明確，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣根本沒有所謂「外交部長」。「那位先生」的言論違背事實、毫無根據。當前的關鍵問題並非武力統一，而是台灣當局、台獨分裂勢力必須立即停止使台海局勢不斷緊張升級的挑釁行動。

France24指台灣方面表示中國大陸明確提出希望實現和平統一，但實際卻在為戰爭做準備。所以需要外部特別是美國的支持。盧沙野回覆稱，實現祖國統一是包括台灣人民在內全體中國人民的共同使命。台灣自古以來是中國領土不可分割的一部分。正因如此，中國出台了《反分裂國家法》。如果台灣當局繼續挑釁導致局勢升溫，中國政府將不得不做出相應回應。美國在台灣問題上沒有起到好作用。台獨勢力正是自恃有美國的支持才膽敢在所謂「台灣獨立」的道路上越走越遠。

盧沙野稱，和平統一始終是優先選項。可以看到中國政府出台多項措施，推動台灣海峽兩岸經濟合作和交流。這正是為了改善台灣民生，給台灣民眾帶去更多福利。但絕不容許台灣從中國分裂出去。不放棄使用武力，針對的不是台灣人民，而是台獨分裂分子和某些外部勢力。