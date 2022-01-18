美國遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）近期再度捲入性醜聞風波，讓該公司股價不斷下探，最新消息還傳出，自去年中以來，因為職場歧視、性醜聞等問題，被解僱及強制要求離職員工達37人，同時還有44人受到懲戒，無疑是讓這家遊戲公司再添隱憂。不過，最新消息指出，科技巨頭微軟打算收購動視暴雪，交易金額逼近700億美元。

截至台灣時間18日晚間9點45分，微軟盤前股價下跌1.35%、暫報306點，動視暴雪股價飆漲37.64%、來到90美元，幾乎彌補性醜聞以來的跌勢。

據《華爾街日報》報導，若這場交易案最終成功，這將是微軟史上最大的收購案。微軟也在稍早宣布，將以每股95.00美元的價格收購動視暴雪，交易總價值687億美元(近1.9兆元新台幣)，收購交易已獲微軟和動視暴雪董事會批准。

交易完成後，動視暴雪業務將向微軟遊戲業務負責人Phil Spencer報告。微軟表示，收購動視暴雪將加速移動、PC、控制台和雲端遊戲業務的增長，並為元宇宙提供構建平台。