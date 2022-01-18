農曆春節將屆，行政院副院長沈榮津今日召開「穩定物價小組」會議，責請農委會、經濟部、公平會等相關單位，落實春節民生物資價格穩定措施；經濟部針對國內超商、超市等零售通路，以及北中南13處傳統市場，就春節相關應節商品價格進行監測，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格有6成維持不漲或下跌。另外，農曆春節時間，中油公司汽柴油價格止跌不漲。

為充裕供應農曆春節所需各類農產品，穩定農產品價格，行政院指示農委會就蔬菜、水果、花卉、毛豬、土雞、白肉雞、雞蛋、水產品等各項農產品，加強調配並擴大供應，同時持續監控批發市場行情變動，以充裕年節市場需求及穩定市場價格。

經濟部針對國內超商、超市等零售通路，以及北中南13處傳統市場，就春節相關應節商品價格進行監測，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格有6成維持不漲或下跌。行政院指示經濟部務必協調賣場、超市持續設置平價專區，提供未漲價之商品，協助民眾聰明消費。

經濟部所屬國營事業配合穩定物價政策，中油公司汽柴油價格春節期1月31日至2月13日只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲、中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖公司小包砂糖（1公斤）、沙拉油（3公升）、罐頭、沖調飲品、水餃、包子及小包冷凍豬肉等民生商品，於元宵節（2／15）前售價亦不調漲。

經濟部也已邀請國內知名連鎖業者及相關公協會座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年都不調漲；美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都農曆年前不漲價；另台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商現場稽查。經與業者溝通，業者能充分瞭解政府穩定國內民生物價政策，也願意共體時艱，透過緩漲、調降價格或以優惠折扣方式回饋消費者。

農曆年前凍漲者，包括揚秦國際企業旗下的麥味登與炸雞大獅；某農畜大廠就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料凍漲。

調降價格者，包括：某知名排骨便當將8項主餐調回原價；某農畜大廠出貨給某泰式料理的雞腿價格調回原價；另某肉品進口商承諾其銷售之肉品於今年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2至3％。

提供折扣優惠部分，孫東寶台式牛排於農曆年節前後提供豬排與鮭魚排餐9折優待；八方雲集今年1／25~1／31生鮮水餃9折優惠。