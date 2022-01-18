土耳其新創手遊商Dream Games最新一輪籌資成功，讓身價半年暴增近三倍，不受土國正陷入嚴峻經濟危機的影響，突出土國科技業正走向國際而成亮點。

Dream Games新一輪籌資2.55億美元，讓估值從半年前10億美元，暴增至27.5億美元。其手遊Royal Match是美國目前暢銷手遊之一，去年3月到8月間全球玩家為該手遊付費逾1億美元。

這次籌資是由包括Index Ventures、Makers Fund、IVP、Kora和Balderton Capital等已經投資Dream Games的創投公司共同參與完成。貝萊德（BlackRock）藉這次籌資而首次投資Dream Games。

Dream Games在2019年，由土國另一家新創行動電玩商Peak Games前管理高層共同創立。後者已被美國社交電玩商Zynga以18億美元收購。

Zynga最近接受美國電玩開發商的127億美元收購協議，成電玩業歷來最大規模的收購案。

目前全球估值極高的新創科技公司，有部份是來自土國，像電商Trendyol估值165億美元，新創外送公司Getir估值77億美元。

Dream Games共同創辦人兼執行長艾德邁（Soner Aydemir）說，其之前創立Peak Games與其他土國公司的成功經驗，有助引起投資人對土國正迅速成長科技業的興趣。

他說：「土耳其有數以千計的青年才俊，手遊產業給他們初次得到全世界注意的機會。」

艾德邁指Dream Games不太受土國貨幣大幅貶值的影響，因為公司99％營收來自海外。他強調其公司十分照顧員工，會給予高於其他公司「具競爭力的」薪水。

Index Ventures合伙人庫爾干（Stephane Kurgan）說，目前土國至少有一家估值逾100億美元的科技公司，因為土國一直有重大的人才庫去推動科技業發展。