「心狠手辣」是大眾對俄羅斯情治特工的印象，這還真不是誤解。一名俄羅斯聯邦聯邦安全局（FSB）特工，在逼問一名商人時，竟用獵槍捅他的菊部地區，之後遭到爆料，終於以「性侵犯」之罪服刑4年，然而他服刑剛過2年就已提前獲得假釋。

今日俄羅斯(RT)報導，這位恐怖特工名叫伊利亞•基爾薩諾夫(Ilya Kirsanov)，他在2019 年9月，奉命逼問商人伊果•薩利科夫 (Igor Salikov)的口供，其手段非常殘忍，基爾薩諾夫先把商人痛打一切，然後給他戴上手銬，接著扒下他的褲子，並用卡賓槍槍管入侵他的屁股，這位可憐的商人在慘叫中也併發大出血。

Gulagu.net爆料網站有許多俄國監獄裡的刑訊逼供畫面，經常對受害者羞辱與痛苦的雙重打擊。(圖/Gulagu.net)

薩利科夫精神變差，其他警察提醒他可能熬不過，才送去醫院治療。這位商人在醫院住了幾個月，接受好幾次手術，還是留下終生殘疾。

然而，現場的警察堅稱，商人是拿走武器並自殘。

所幸，商人找到俄羅斯人權組織「紀念碑」(Memorial)的幫助，該組織的塔季揚娜•格魯什科娃 (Tatyana Glushkova)成功說服法官「這是一起非法刑求事件」，終於基爾薩諾夫被定罪，並判罰10,800美元(大約30萬新台幣)以補償他的受害者。

這起案件也被視為俄羅斯維權的一大勝利，是首位俄羅斯遭判刑的事例。但是，這終就是個特例，「紀念碑」組織已被俄國政府清算，被指控「有海外資金挹注」而被訂為「外國勢力代理人」。

類似的情況仍然一直在發生，最近幾個月，有些俄羅斯監獄的酷刑影片被流傳，超過一千段影片在被洩露到 Gulagu.net，證明數百人受到了侮辱和非法待遇。