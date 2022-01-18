台灣鳳梨釋迦出口受阻，為解決鳳梨釋迦生產過剩問題，行政院要求各部會國營事業全數埋單，引發國營事業基層反彈。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，詢問民眾對此事的看法，不少民眾都覺得十分傻眼，「政府不是說外銷好棒棒？」

農糧署署長胡忠一今天「釋事如意 福虎生豐－好釋嘉(迦)年華記者會」時坦言，1月6日時農糧署曾發公文給公、民營企業如台塑或是許多電子大廠，呼籲大家一起響應。

至於要求國公營事業認購一事，胡忠一強調，農委會沒有能力也沒有權利，強迫企業認購，1月6日發文給民營企業、公營企業，是懇求所有企業幫助農民、發揮同胞愛，目前就國內行銷各通路已登記認購超過5000公噸、加工業者也認購超過3000公噸。

針對此事，《中天新聞》今天(18日)也派出記者進行街訪，詢問民眾，「史上最誇張農產品採購！2億元鳳梨釋迦國營事業被迫認購，你覺得？」並提供5個選項讓民眾選擇：

1.太扯了！又自掏腰包狂嗑鳳梨釋迦

2.爛透了！政府不是說外銷好棒棒？

3.乾脆再呼叫國軍弟兄吃鳳梨釋迦

4.國營事業是我們養的！百姓有同意嗎？

5.蔡政府佛心來的，農民愛你喔~

結果顯示，在參與投票的民眾當中，最多人選擇選項2。受訪民眾還表示，「政府現在處理很多事情，實在是很令人失望」、「不應該強迫，也不應該用政治色彩操弄這些東西。不是都說外銷沒問題？結果都有問題」、「應該是政府要幫我們，而不是老百姓都一直自救」。