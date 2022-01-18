政府主權評等全球評級機構惠譽18日指出，隨著境內需求復甦，紓困救濟措施逐漸放鬆，收入比率上升，2022年亞太地區主權國家的評等展望前景已出現改善，幾乎所有亞太地區主權國家的財政赤字，也會在2022年減少。

疫情爆發近兩年來各國政府大舉紓困，亞太區主權國家財政赤字普遍擴大，2021年應是近年來最高紀錄的一年。

但是疫情的不確定性，在近期相當明顯地上升，反映出景氣復甦的脆弱，前景面臨風險，惠譽指出，先前預計2022年各國政府會撤回經濟支持，現在看來會謹慎行事，對於財政赤字的減少應該只是適度而已，保留政府資源用以應對變種病毒的進一步爆發。

馬來西亞（主權評等：BBB+／穩定）曾在2021年推出一系列財政紓困方案；印尼（BBB／穩定）則放寬2021年、2022年的預算目標，官方目標是將財政赤字占GDP比例控制在3％以內。

惠譽評級亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）在18日的2022亞太區信評展望視訊會議中指出，與大多數其他亞太地區主權國家相比，中國大陸（A+／穩定）的財政和貨幣政策，將在2022年放寬，和大多數亞太區經濟體不同，

惠譽認為，各國回歸正常的政策路徑，可能會影響亞太地區的主權評級，特別是展望負向的國家，如印度（BBB-／負向）、日本（A／負向）和菲律賓（BBB／負向）。