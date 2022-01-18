未來兩個月都是供電警戒黃燈，電力吃緊，但是台電總經理鍾炳利今天在年終記者會掛保證，等5月進入夏季尖峰用電後，台電會維持280萬瓩、至少兩大一中的備轉容量機組待命，513大停電不會在今年重演。

去年513、517兩次大停電，對民生與工業造成衝擊。雖然2、3月備轉容量率預估只有7％到8％，亮起供電警戒黃燈。可是鍾炳利認為，冬天主要是有大型機組歲修，分母分子變動下，可能有時備轉容量率會低於10％。

他說等到夏天大型機組歸隊，到時就會準備有280萬瓩容量以上，相當兩大一中機組做備轉。鍾進一步說，去年兩次大停電，主要是旱象太嚴重，剛好又碰上台商回流，經濟成長太好，用電成長。但現在水庫蓄水多有95％以上，像德基水庫接近滿水位，因此513今年夏天不會再發生。

不過如果以280萬瓩機組來說，只相當夏天備轉容量率的7％左右，仍是不足10％供電安全線。不過鍾炳利強調，備轉容量的定義、燈號，內部都在檢討中，未來會說明讓外界更好理解。現在就是冬天台電先以準備230萬瓩，夏天280萬瓩機組準備做為目標。

之前台電曾提出希望把備轉容量率從「百分比」改「容量」，不再以10％作為供電充裕與警戒標準，希望能具體以2大1中共3部共280萬瓩機組作為備轉容量，當作安全電力。