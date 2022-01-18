第四屆「想辦法愛心公益市集」活動，在台中市民廣場熱鬧舉辦，今年共募得136萬餘元善款，全數捐助台中市私立惠明視障者教養院，將用於院生重建教育，為多重障礙的盲生們帶來一個暖洋洋的新年。

「想辦法愛心公益市集」由民眾整理家中用不到的二手物品義賣，現場數萬元精品包只要幾百元公益價、昂貴的童書玩具也只要銅板價，吸引許多識途老馬排隊搶購。

該市集活動，今年在台中市政府社會局、社團法人台中市建築經營協會、台中市高鐵文化觀光發展協會等單位支持下，從綠園道移師市民廣場擴大舉辦，並增加小孩市集。

其中，台中市建築經營協會新任理事長張家駿號召台中建經第十二屆團隊和會員，以及逢甲EMBA企業家同學共襄盛舉，富旺國際開發則大方捐出10萬元；還有建築業、美妝生技等不少企業動員同仁參與義賣。

由小朋友自行擺攤的「小孩市集」，小小老闆叫賣推銷有模有樣，真正體現愛心不分年紀的品格教育；而富邦悍將林益全捐出義賣的簽名球和全壘打球棒，更是引起現場轟動競標，為活動帶來瘋狂高潮。

當天舞台區則有爵士薩克斯風、舞蹈、雜耍等精彩的愛心義演，其中，惠明樂團三分之二的團員除先天性視障外，尚有不同的多重障礙。多年來應邀到全國各地的學校、社團、醫院、監獄等單位表演達數百場次，獲得極大的迴響；且應邀遠赴德國、澳洲、日本、美國、義大利等國家表演，比一般人更為艱辛的努力過程，都化為令人動容的天籟之音。

主辦單位呼籲民眾，持續透過轉帳、線上刷卡、匯款或小額定期捐款的方式長期支持，讓多重障礙生能獲得更多元的學習資源。