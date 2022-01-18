年終大掃除是許多人的惡夢，尤其是廚房和浴室，油垢、水垢加上黴菌，還沒開始打掃就想放棄，因此特力屋、台隆手創館也提供打掃省力密訣，以及相關推薦商品，讓大掃除不在成為夢魘。

台隆手創館ELPHECO無線電動清潔刷 ELPH033B，USB充電使用不受限，兩段式長度從天花板到地板都沒問題，高速運轉有效清潔汙垢，原價2490元，特價1990元。（台隆手創館提供）

特力屋輕鬆刮玻璃刷，強烈磁鐵設計，可同時清潔內外玻璃。（特力屋提供）

面對大掃除的龐大清潔工作，首先可遵守打掃四大原則「由裡到外、由上到下、由內到外、由乾到濕」，特力屋建議先從天花板開始，並針對不同類型髒污使用對應清潔與工具，以浴室清潔為例，由於浴室內的磁磚、洗臉槽、浴缸表面，多已有具抗汙功能的珐瑯質、加工塗層，故須避免使用強酸、強鹼清潔劑破壞表面，反而更容易沾染髒污或染色;至於易有明顯水垢、皂垢的淋浴拉門、鏡面等，則建議以清水清洗後，搭配玻璃刮刀、乾淨抹布，減少玻璃、金屬配件產生物化的狀況。

台隆手創館小博士去焦垢凝膠，玻璃爐面使用也沒問題，凝膠質地不滴落，能密著於焦垢滲透分解，420元。（台隆手創館提供）

特力屋多益得酵素廚房清潔劑，中性配方溫和不傷手，酵素持續分解可保養水管。（特力屋提供）

另外，因居家防疫、自煮管理成為新常態生活，經常使用廚房設備而累積的油煙污漬，厚重黏膩如同壞掉的麥芽糖，尤其是抽油煙機，首先油網、油杯可先以熱水浸泡，軟化油垢後，再搭配廚房專用清潔劑分解，以減少劑量更加環保，如台隆手創館推薦油垢剋星LEC激落倍半碳酸鈉電解水、小博士去焦垢凝膠以及免洗劑去焦污海綿 S-74;另外針對流理臺、檯面清潔則建議使用中性清潔劑，並推薦多益得黑客零神奇去污劑、3M魔利泡沫廚房清潔劑等。