網紅郭鬼鬼擁有甜美外表與G罩杯的魔鬼身材，肌膚白皙被封為「雪乳戰神」，在IG累積了破71萬粉絲追蹤。日前她不但與好友泥泥學姊合體擠壓籃球，還一同用巨乳實測「當桌子真的幸福嗎？」，堪稱網美界的「有梗女王」。郭鬼鬼昨(17)日再發最新梗圖，畫面中她辣扮紅肚兜「三太子」哪吒，自稱「阿鬼師」開放網友「來問事」，網友爆笑順破萬讚，泥泥學姐不忘吐嘈畫面背景：「有考慮過後面關公的心情嗎？」香艷兼趣味滿點。

郭鬼鬼昨(17)日在臉書及IG分享新梗圖，畫面中她穿著喜氣大紅細肩帶洋裝，照例露出她的白晰好皮膚及事業線，胸前繡花很有廟會民俗風；只見鬼鬼頭上戴著戲曲用的沖天雙鬚將軍寶冠，左手端起金槍桿、右手緊握金環「乾坤圈」，看到這個「風火輪」造型便不難猜出，她打扮的這個紅肚兜造型正是「三太子」哪吒。

郭鬼鬼寫道：「心情好心情壞，都可以來問事」，又說：「年關將近，大家都想求好運過個好年，各種詐騙詐欺遊戲層出不窮，許多朋友深受其害，與其問天問地，不如來問阿鬼師！大家歡喜過好年，包鬼喔。」下面附上特效製圖版的三太子，圖中的鬼鬼腳踩風火輪氣勢滿點。

好友泥泥學姐來吐嘈：「有考慮過後面關公的心情嗎？沒有！因為你只想到『泥』而已！」，藍星蕾說：「正」，青青說：「太屌」；網友也紛紛給好評點讚：「我想問，我何時可以脫單？（鬼鬼回：阿鬼師只能算出妳何時能脫光）」、「帥到沒朋友了辣」、「如果可以許願女朋友是你，此生無憾」、「這樣水水的太子還是第一次看到」、「我只是來見鬼而已，我沒有要問事」、「跪求這一期大樂透全餐」、「不可以色色，太柱欸用『乾坤圈』尬哩貢落」。

郭鬼鬼近來人氣不斷攀升，更因為絕美顏值及傲人身材，頻頻在FB社團爆料公社出現被點名，也陸續上了包括《綜藝大熱門》、《國光幫幫忙》、《小明星大跟班》等各大綜藝節目，2020年更獲得JKF性感美胸獎，去(2021)年11月出席走鐘獎典禮以一身庫伊拉造型曝光也引發討論。