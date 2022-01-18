桃園中壢西堤餐廳群聚案不斷延燒，尤其9日用餐顧客確診人數不斷增加，18日又增加4顧客染疫，豈料桃園地檢署1名分案室員工，9日中午也曾到中壢西堤用餐，卻疑因未遵守實聯制至今未被匡列也未主動採檢，並持續到署上班，直到18日中午才主動通報。

桃園市衛生局則指出，9日中午用餐民眾為自主健康管理加採檢，風險相對小，獲報後也立即追蹤，將密切注意採檢結果，也再度呼籲7至12日足跡重疊者都鼓勵到社區採檢站採檢。

桃檢緊急啟動應變措施，除請該行政同仁快篩外，也立即請他到社區篩檢站PCR採檢，並改為居家辦公，與他同辦公室的8人也全PCR，目前2人採檢出爐都陰性，留守處理緊急事務，其他先返家靜待結果。

桃檢指出，第一時間分案室8員工以及在6樓辦公室同側的政風室、研考科及資訊室等，也都全員快篩，結果都是陰性。

因6樓另一側正好是檢察長室、襄閱主任及書記官長辦公室等「重點區域」，桃檢則強調平常不會與分案室員工有所接觸，但仍會密切關注採檢結果因應。