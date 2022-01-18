美聯社報導，瓜地馬拉以90萬美元（約新台幣2500萬元）僱用美國前總統川普的重要支持者，對美國官員進行遊說，並由友邦台灣買單。外交部發言人歐江安對此表示，預算完全合法，執行面也符合美國當地的法規。

歐江安表示，外交部一向遵循互助互利的原則推動踏實外交，並以友邦政府施政的實際需求，擬定雙邊合作架構，據以推動各項合作計畫。我國和瓜地馬拉政府也是在這個原則與架構下進行相關合作計畫。另根據瓜國政府向我國說明，此項計畫符合美國當地法規，一切合法辦理。

歐江安強調，瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，兩國各項雙邊合作計畫都受到瓜國朝野肯定。瓜國政府也長期支持台灣參與國際組織；瓜國賈麥岱（Alejandro Giammattei）總統更多次公開力挺台瓜邦誼。未來兩國將在既有的良好合作基礎上繼續推動各項福國利民的計畫。

根據海外遊說紀錄顯示，瓜地馬拉以90萬美元僱用川普的重要支持者、巴拉德合夥公司總裁巴拉德（Brian Ballard），提供瓜地馬拉與美國政府及美國官員互動相關的「戰略諮詢和倡導服務」。