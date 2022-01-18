今（18）日下午指揮中心記者會公布新增17例本土確診，桃機群聚累計破百例，引發是否升三級警戒的憂慮。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，如今每日確診數只有兩位數，就代表傳播鏈被壓制住了，若仿效歐美國家與病毒共存，要好好算一下死亡率，想想可以接受嗎？

沈政男今晚在臉書發文指出，桃機群聚爆發至今，有人討論「要不要升三級」或是「與病毒共存」的論點，但從銀行群聚爆發至今已經一個禮拜，每天新增仍舊壓在十幾例，而鄰近社區採檢站陽性率是零，「這代表病毒傳播鏈已被有效壓制」。

沈政男解釋，以omicron的R值10-12計算，三天就傳一輪，現在每日新增應達數百，何以只有十幾例？如果傳播鏈沒被壓制，就會變成歐美或日本，隨便每天新增都會上千。

沈政男也列舉歐美各國確診死亡率，挪威死亡率只有萬分之五，美國與英國都是千分之二，而其他歐洲國家也在千分之一到三，若以「千分之一」計算就好，那樣的死亡率大家可以接受嗎？「如果放任不防疫，在那邊與病毒共存，等到數百萬人染疫，將會死多少人？自己算一算吧。」

沈政男也指出，今日公布確診機場防疫人員與防疫計程車司機，案源並非來自機場群聚，「都證明了omicron很會鑽防疫漏洞，但這不是多點爆發，就只是散發，沒有爆」。

沈政男強調，評估疫情要依據數據與科學，而不是亂猜與亂學，一看到歐美如何就跟著邯鄲學步，忘了自己的長處，這兩天境外移入陽性率已經降到5%以下，omicron來得急，也會去得快，幾個禮拜以後就會消退。沈政男也呼籲，把門關起來，把家裡打掃乾淨，等待戶外風暴過去，才是傷害最小的防疫方式。