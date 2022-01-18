女星小S（徐熙娣）過去就以幽默談吐和搞笑風格，在主持界樹立超強個人特色，近期有新節目《熙娣想聊》之外，還有將要開播的《小姐不熙娣》，可謂強勢回歸主持圈；昨（17）日小S如往常更新近況，她PO出自拍照聊是否跳出舒適圈的想法，沒想到網紅鄧佳華竟在底下嗆「好好待在舒適圈」，但她高EQ一句話回擊被讚爆。

昨日晚上小S在社群PO出一張居家自拍美照，從臉部看出有點微醺，眼神迷濛看著鏡頭就像在放電，但她有感而發地表示，「如果有人勸你跳出舒適圈，而你是發自內心不想」，她認為知道自己擅長什麼，如果把其做到極致，「也是一件很棒的事，不是嗎？」。

網紅鄧佳華在小S臉書發文底下留言，要小S「好好待在舒適圈」，但她高EQ一句話回擊被讚爆。(圖/ 摘自小S臉書)

小S體悟到的一段話，底下也出現一堆藝人或名人好友留言，「沒錯，喜歡又擅長，最幸福」、「對啊，我也覺得做好擅長的事更重要」、「超認同」，結果小S還不忘開玩笑，「其實是為了po照片，但剛好講話又很中肯」。

不過，在眾多留言中，前陣子因為跑去拍AV引起熱議的鄧佳華也亂入留言，還像是勸告地說，「小S妳要好好待在舒適圈」，馬上惹網友反感，還有人要他「少煩S姐」、「S姐你也搭不上邊」；沒想到鄧佳華不友善留言，小S直接標記他並大方說，「我愛舒適圈，踏出去會暴斃」，高EQ一句話輕鬆回擊，也讓網友看到她的好氣度。