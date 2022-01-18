知名歌手ØZI與圈外前女友私密片外流，警方表示，18日晚間他曾透過母親的友人，向大安分局表示將前往報案，後來又改口說要先跟律師研究，18日暫時不會報案。警方說，鼓勵他來報案，將依規定受理，積極偵辦。Ozi經紀人晚間也向媒體證實，並沒有去報案。

據了解，ØZI經紀人無奈告訴媒體，也不知道為何私密影片會外流，當時影片女子是ØZI的女友，但目前已無交往，是好幾年前拍的影片。而影片中ØZI都還沒有刺青，可能是4、5年前的事。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。