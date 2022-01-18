總統蔡英文的博士論文被質疑造假，致使「論文門」爭議延燒多時，資深媒體人彭文正15日首度公開表示，蔡英文曾在出版的自傳中自稱取得1.5個博士學位，但倫敦大學14日官方回覆「倫敦大學不授予1.5個博士學位」。對此，擁有博士學位的前國民黨立委蔡正元就指出，自己很敬佩彭文正追查「論文門」真相到底的精神。

蔡正元18日在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」表示，自己有在國外拿過幾個碩士學位，也提過博士論文並得到口試委員全部通過，也知道自己的口試委員是誰，所以想發表一些自己的看法。

中天新聞節目

蔡正元指出，蔡英文總統的博士論文和博士學位始終講不清楚，但他很敬佩彭文正，過去在政壇上雖然立場不同，但他對追查論文門真相的態度和力道，在台灣歷史上是第二人，自己是非常尊敬彭文正的，追查論文門而被蔡政府跨海通緝，還確診新冠肺炎，他要對彭文正表示慰問。

蔡正元坦言，自己沒看過處理論文問題可以處理這麼久的，倫敦政經學院也是很奇怪，有就有、沒有就沒有，卻始終不肯給完整的答覆，而蔡英文好像也沒有確定的答案，現在倫敦大學又說手上沒有蔡英文的資料，倫敦政經學院又說得好像不干它們的事，這真的很奇怪。

蔡正元質疑，英國人是不是有一個毛病，就是「吃人的手軟、拿人的手短」，如果有這些毛病的話，那論文門這個問題會拖到2024啦！

旅美學者林環牆近日指出，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管米爾威勒（Suize Mereweather）日前透過電子郵件表示，倫敦大學承認「本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊」。對此，東華大學教授施正鋒直言，倫敦大學的回應是很有技巧性。

對於施正鋒說法，蔡正元則認為，他說的都是大家眼睜睜看到的事實，因為這些事情有些是彭文正等人辛辛苦苦調查出來的，從整體來看，是非是要比政治利益更重要的。