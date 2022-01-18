台中市長盧秀燕今晚視察路檢點，宣示酒駕零容忍。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，1個半月取締1053件酒駕，上千名酒駕者就像不定時炸彈在路上跑，誰碰到誰倒楣，強調「酒駕零容忍」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕晚上8時到餐廳林立的公益路段視察至路檢點檢視執勤狀況，強調「酒駕零容忍」。（盧金足攝）

台中市啟動掃除「醉」犯專案，市長盧秀燕說，取締宣導雙管齊下。（盧金足攝）

掃除「醉」犯，盧秀燕今晚視察路檢點，宣示酒駕零容忍。

今天是尾牙日，飯店、餐廳爆滿，台中市長盧秀燕晚上8時到餐廳林立的公益路段視察至路檢點檢視執勤，強調「酒駕零容忍」，對高雄酒駕勞動人到殯儀館擦冰櫃，盧秀燕表示，台中市1個半月取締1053件酒駕，上千名酒駕者像不定時炸彈在路上跑，誰碰到誰倒楣，警方努力臨檢酒駕，市府也會做滾動式檢討，研議是否再加重懲罰。

盧秀燕表示，日前法務部召集全國警察局長對酒駕加強取締，不應讓酒駕輕易的易科罰金，否則酒駕者以罰錢免除牢獄之災，可能就掉以輕心，法務部的宣示，也代表台中市政府方向正確，重視反酒駕，不能讓酒駕者輕判，不能心存僥倖。

對高雄市對酒駕者勞服地點在殯儀館，盧秀燕說，台中市從去12月1日開始執行掃除「醉」犯專案，1個半月取締1053件，移送615人，上千名酒駕者就像不定時炸彈在路上跑一樣

，警方努力預防攔下酒駕，台中市府也會做滾動式檢討，研議是否再加重懲罰。

警察局表示，盧秀燕重視市民安全，去年11月份道安會報會議中即指示警局展開專案勤務，加強取締酒駕違規，統計去年12月1日至今年1月12日，已投入警力4萬9278人次，取締酒後駕車948件，其中移送法辦543人。

近年來警察強力執法，讓違規酒駕者受到應有處罰外，持續結合社區、鄰里、機關、團體、學校共同辦理各項交通安全宣導活動，運用數位電子平台、網路社群媒體等主動密集宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施。

警察局長蔡蒼柏強調，統計台中去年度酒駕交通事故死亡人數，與2020年相比減少7人，降幅達36.8％，也是六都唯一下降的城市，警方持續辦理防制酒駕專案勤務至2月底，藉由強力執法來維持優質交通環境。

執法取締僅是手段，最重要的還是民眾的「觀念」，盧秀燕呼籲，大家切勿輕忽酒後駕車的嚴重性，不可存有僥倖心態飲酒上路，避免酒駕肇事憾事發生。

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