女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）擁有甜美長相、傲人E罩杯，被封為「真人版娜美」，曾是啦啦隊LamiGirls之一，現為福爾摩沙台新夢想家籃球應援隊長，常在網上分享養眼美照，日前她在IG貼出泳裝辣照，看似美美的情況下，其實下一秒她差點就出糗摔進泳池。

梓梓日前在IG限時動態貼出玩水的照片，只見她穿著紅色連身泳衣，更襯出其白皙肌膚，而泳衣胸前挖了一個洞的設計，讓她的東西半球呼之欲出，下半身的開高衩，秀出一雙逆天長腿，苗條曲線全看光。可坐在泳圈上拍完美照，梓梓下一秒就因站不穩，差點慘摔進遊泳中，讓她也忍不住自虧：「漂亮不到一秒就掉下去了！」而在梓梓準備下泳圈時，她一個傾身，幾乎快倒出半球，深邃事業線也一覽無遺，畫面呆萌又不失性感。

梓梓一個彎腰好身材全看光。（圖／翻攝自IG）

梓梓擁有23吋的螞蟻腰和32E的傲人上圍，猶如「真人版娜美」的火辣身材，讓她受到不少粉絲喜愛，喜歡透過社群媒體分享生活的她，經營YouTube頻道也表現亮眼，讓她人氣持續攀升。