其中曾協助搜救的YouTuber跑山獸羅勃依婉近日上節目分享此事，有網友發現節目5分40秒處出現明顯人聲「來陪我」。（翻攝自YouTube頻道「57新聞王」）

南投縣臥龍洞古道3人吊死命案，起初范姜姓男子遺體被發現後，同行的情侶檔遺體本月4日也被發現，3死者的住家還有疑似「殉道者」字條，3人曾在家做宗教儀式，為案件增添宗教懸疑色彩；其中曾協助搜救的YouTuber跑山獸羅勃依婉近日上節目分享此事，有網友發現節目5分40秒處出現明顯人聲「來陪我」。

1名網友在臉書「靈異公社」上發文表示，電視節目《57新聞王》日前請來YouTuber跑山獸羅勃依婉談論當時搜救過程，不過就在節目進行到5分40秒時，影片背景音突然出現1句「來陪我」，該網友說第1次完整看完影片不會特別注意到該聲音，但若特別到該時間點就會聽到明顯聲音。

該網友說這聲音有人聽得到，有人卻重播10次也聽不到，要大家觀看影片前得有心理準備；其他網友則留言說「有欸～感覺像講悄悄話」、「悄悄話像後製的感覺」、「自己嚇自己，就是人吃螺絲的氣音」、「我聽第一次就聽到，傻眼」、「不用從頭聽也很清楚，一個女生的氣音，來陪我」、「我覺得是錄影現場的來賓有人在旁邊小小聲講話」。

其中曾協助搜救的YouTuber跑山獸羅勃依婉近日上節目分享此事，有網友發現節目5分40秒處出現明顯人聲「來陪我」。（翻攝自電視節目《57新聞王》）

南投縣臥龍洞古道3人吊死命案，3死者的住家還有疑似「殉道者」字條，3人曾在家做宗教儀式，為案件增添宗教懸疑色彩。（資料照）

先前跑山獸在協助臥龍洞古道命案時，羅勃依婉在途中發現路旁有條叉路，但路途幾乎已被高大植物掩蓋，她見到地上疑似有足跡，當下心中「就感覺怪怪的」，且觀察有石頭掉落痕跡，於是決定撥開植物往該處找尋，隨後一轉頭就發現情侶遺體，如今她上節目又出現詭異聲音，讓大批網友不寒而慄。