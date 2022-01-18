首度登場澳洲網球公開賽女單會內賽的英國新生代女網好手拉杜卡努（Emma Raducanu），和2017年美網球后史蒂芬絲（Sloane Stephens）大戰3盤，兩人每一盤各有狀況，最終去年美網球后拉杜卡努展現後起之秀的魄力，6比0、2比6、6比1晉級第2輪。

就在美網封后之後4個月，拉杜卡努在首場四大賽第1盤連下6局，讓史蒂芬絲吞了個「貝果」，不過第2盤換史蒂芬絲反擊，以差距較大的局數扳平盤數，決勝盤拉杜卡努找回冷靜，拿下個人澳網會內賽生涯首勝，比賽結束已經是澳洲墨爾本深夜。

「很感謝各位進場看球，還為我們待到這麼晚。」拉杜卡努說道，「我和史蒂芬絲都盡了全力，我認為這是一場高水準對抗，有好多來回很精彩，很開心我能和這麼一位偉大的冠軍對抗並獲勝。」

主球場拉沃球場18日最後一場賽事，男單第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以6比2、6比4、6比3擊退瑞典選手伊莫爾（Mikael Ymer），順利晉級下一輪。