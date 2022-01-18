隨著市場對於美國聯準會採取激進升息步調，10年期美債殖利率飆升至1.83%之上，朝著市場警戒的2%目標前進，導致美股3大期指盤前大跌超過1%~2%，市場殺聲隆隆。美股周二(18日)開盤大跌超過500點，台積電ADR重挫逾3%，科技股、半導體股殺成血海。

截至台灣時間18日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌509.20點或1.42%、暫報35402.61點；標普500指數下跌64.32點或1.38%、暫報4598.53點；那斯達克指數下跌275.44點或1.85%、暫報14618.31點；費城半導體指數下跌77.74點或1.99%、暫報3822.87點。

5大科技巨頭股價重挫，電動車大廠特斯拉股價下跌2.6%、暫報1,022.3美元；NVIDIA股價下跌3.19%、暫報260.83美元；英特爾下跌0.39%、暫報55.48美元。

台積電ADR股價下跌3.14%、暫報136.32美元；聯電ADR股價下跌0.78%、暫報63.8美元。微軟盤前宣布砸687億美元收購動視暴雪，股價開漲超過34%。