網紅「青青」年僅21歲已買房買車，還擔任咖啡店品牌執行長，被視為「人生勝利組」；但近日青青卻被網紅「小商人」爆料有金主，氣得她曬出房屋權狀、銀行無限卡反擊。不過，「小商人」仍未打算放過青青，再度爆出對方有「2位金主」，其中一人甚至已在去(2021)年5月跟女方登記結婚；對此，青青隨即曬出各種證據對槓，回嗆：「沒證據講不下去了喔」，並幫「前老闆」護航：「人家做直銷創業怎麼了嗎？」。

「小商人」酸道：「確實現在不應該叫『老闆』，要叫『老公』，剛剛戶政系統的資料顯示青青與邱先生去年5/20登記。這個時候一定要拿出舊的身分證，裝死到底，焦土戰很有用。但是在我的認知，檢調更有用。小孩子吵架我就沒空參與了，有啥新東西發出來，我再陪你聊聊。」

小商人爆料青青已婚。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

網友們看到這等「核彈級爆料」，在小商人的PO文底下議論紛紛：「這已經不是血流成河的等級了」、「連這都查得到」、「老實說中情局你開的吧」，就連網紅「啾啾」也留言參戰：「我有他們公證書的單子照片，歡迎神人私訊我，我還有很多很精彩的東西。」令網友震驚。

網紅啾啾參戰。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

不過，另一邊青青更不甘示弱，不斷曬出各種證據跟小商人槓上，今(18)日晚間她發出最新限時動態：「又來了，沒證據就說講不下去了喔，然後鋒頭換指向我前老闆，人家做直銷創業怎麼了嗎？」並表示：「他老人家是懶得回應你啦，不過如果你有證據打臉他，我是滿想看的」。