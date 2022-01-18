18日為農曆12月16日，是土地公「尾牙」，傳統習俗民眾會準備尾牙拜拜，感謝土地公整年的庇佑和照顧。民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕特別與市府民政團隊前往西屯區惠來里福德祠參拜祈福，感謝土地公一年來對市民的保佑，也祈求新的一年持續庇佑市政順利推動、疫情遠離、市民身體健康、國泰民安，現場更安排書法名家揮毫寫春聯贈送給信眾，祝福大家福虎生豐，虎年大吉大利。

徐照山表示，惠來里福德祠位於台中市府旁，擁有300多年歷史，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市赫赫有名的烘爐地，更被稱為聚寶盆，惠來里土地公十分靈驗，不僅附近居民、公司行號及市府同仁常至福德祠參拜，許多外地民眾也遠道而來祈求惠來里土地公保佑，祝福廟方香火鼎盛、神威顯聖、信徒滿天下。

民政局長吳世瑋說，民間習俗每逢農曆初二、十六日會祭拜土地公，稱為「做牙」，農曆二月二日為土地公誕辰稱為「頭牙」，而十二月十六日最後一次祭祀則稱「尾牙」，深受民眾重視。俗諺「一年夥計酬杯酒，萬戶香煙謝土神」，家家戶戶藉由準備豐盛祭品來酬謝土地公，感謝土地公一年的保佑，各地土地公廟香火也在這天會格外鼎盛。

吳世瑋也呼籲，信眾前往參拜時響應環保，秉持「燒一炷心香、不燒紙錢、守護清淨」的精神，向土地公上香獻禮，虔誠敬神之心勝過一切，提供香客及周邊居民空氣清新的祈福環境。