2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒今天晚上10點多抵達基隆港。（陳彩玲攝）

2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒今天晚上10點多抵達基隆港。（陳彩玲攝）

遭拒立陶宛蘭姆酒抵達基隆港 最快月底前上市。

2萬多瓶立陶宛生產的蘭姆酒今天晚上10點多抵達基隆港，台酒表示，初估每瓶售價不超過1000元，希望最快能趕在月底前上市。

立陶宛與我國互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外館，此舉引發大陸不滿，開始展開經貿報復，據悉，先有立陶宛知名啤酒商遭取消多筆訂單，甚至出現貨物無法清關情形，去年12月更有約2萬多瓶深色蘭姆酒遭拒收，導致貨物滯留大陸港口。

台灣菸酒股份有限公司得知消息後，認為立陶宛與我國友好，加上深色蘭姆酒具市場性，決定出手收購，此批貨物今天早上搭上貨櫃輪「新明洲60」，從中國大陸浙江省溫州港出發，晚上10點多抵達基隆港西17碼頭。

台酒指出，這批深色蘭姆酒每瓶0.7公升、酒精濃度37.5％，售價預估不超過1000元，進入我國後，會先運到港口的倉庫報關，預計3天後才能出關，目前正洽談銷售事宜，預計最快月底前能先推出第一批，大規模上市則要等到2月15日後，民眾可到酒類專賣店、台酒9處酒廠和3處啤酒廠的展售中心購買。

為解決立陶宛被中國長期制裁問題，台酒出手購入總計2萬400瓶蘭姆酒，備受外界關注，目前已有許多公司、團體有意願大量採購。知情人士透露，台酒正考慮與與MV Group Production（MV公司）合作，引進如白蘭地、葡萄酒等酒品，已蒐集相關資料並聯繫。

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