說到筆記型電腦的頭號天敵，可以說是泡水或浸水，不管是不小心打翻飲料，還是看搞笑影片喝水時忍不住笑噴，對電腦來說都有可能是致命傷，到底筆電進水時該如何處理呢？不要慌張，緊急處理3步驟：立刻關機、擦掉液體、把握黃金時間送修，浸水的筆電就有機會救回來！

步驟一、立刻關機拔除電源

筆電在使用中進水，首先應該長按電源開關，強制關機，再拔除外接電源以及一切的連接裝置，包括滑鼠、外接的線路、外接硬碟、 USB 等。因為筆電遇水後繼續通電會擴大水對零件的破壞，拔掉電源則是為了避免觸電危險。

步驟二、擦掉液體加速乾燥

為了防止更多液體滲入筆電內，應儘速將將表面水份擦乾，接著把筆電倒置立在桌上讓水流出，若還是很濕，可以用電風扇或吹風機的「冷風」往筆電內部吹，加速乾燥。不過千萬記得要用冷風，以免熱風對電腦主機板或零件造成進一步的傷害。

步驟三、把握黃金時間送修

上述2步驟完成後，把握黃金維修時間，請盡快送回原廠或專業維修中心，建議30分鐘至1小時內，最晚則是在一天內送修，透過專業人員的維修技術，或許能讓筆電的損害降到最低。