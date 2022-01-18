方芳是重量級資深藝人，一言一行備受矚目。（方芳提供）

重量級資深藝人方芳日前接受大陸中央廣播電視總台訪談，除了表明支持兩岸統一，還建議大陸好好出手教訓台灣，語出驚人表示「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道」，引來台灣網友圍剿。她今受訪時表示：「活到這把年紀，我難道不知道自己做的事肯定會被綠媒批判打壓嗎？但在大是大非前絕對不能退縮！我不怕！」

方芳表示，「大家都沉默了太久，在兩岸關係緊張的今天，但凡有一點點影響力的人，是該站出來為捍衛中華民族團結發聲了！台灣，那是我生長、努力奮鬥的地方，我呼籲台灣同胞大家一起做一件真正愛台灣的事～促進兩岸和平統一！」

她說：「我要問蔡英文：妳不是信誓旦旦地在公開場合說妳是受中華文化教育的人，妳是中國人嗎？妳的中華文化學到哪裡去了？數典忘祖！妳身為中國人但不配當中國人！我要問蘇貞昌：是你要拿著掃帚去打仗，還是用老百姓血汗錢買來的武器是掃帚？主要目的只是為了鼓動台灣的年輕人乖乖聽話去上戰場？我要問那個不知名的綠委，你說要請我留在大陸，哈哈！能不能留在大陸還真不是你說了算！你們敢不敢公布你們有多少親戚好友在大陸賺錢？敢不敢公開拿了多少在大陸賺的錢給你們做競選經費？除了欺騙老百姓，你們有幾句真話？」

她也質問前總統陳水扁：「兩岸開放，你回大陸尋根，尋的是什麼根？我要問呂秀蓮：妳回大陸感動的熱淚盈眶，是觸動了心中的民族情節嗎？我要問謝長延：你回大陸痛哭流涕，哭的是什麼？你們都忘了？我沒忘！」

方芳說，「過去兩岸骨肉分離，那是時代的悲劇！如今的中國，國強民富，國家把老百姓照顧得很好！把國家建設得傲視全球！現在的中國人是過得最幸福、最有尊嚴的時候！不要再用汙衊中國欺騙台灣的老百姓了！我們都是中國人！只有兩岸和平統一，未來的子子孫孫才有希望！」她強調：「此生無悔入華夏，來生還做中國人！」