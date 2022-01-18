台中市長盧秀燕18日到公益路的路檢點宣導反酒駕，掃除「醉」犯大執法。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕18日視察取締酒駕時指出，警方1個半月取締1053件酒駕，上千名酒駕者像不定時炸彈在路上跑，不容「醉」犯上路。（盧金足攝）

歲末年終，聚餐聯誼活動漸增，市長盧秀燕18日晚上出席第四分局勤前教育、慰勉員警辛勞，並至路檢點檢視執勤狀況。她表示，台中市去年1月至10月酒駕交通事故死亡人數與2020年同期相比減少8人，降幅達28.6％，也是六都唯一下降的城市，市府加強取締、加強宣導，守護市民安全。

盧秀燕說，酒駕就像不定時炸彈，若未加強取締宣導，就可能造成家庭悲劇。由於台中疫情相對安全，民眾難免出來吃喝玩樂，市府規劃防制酒後駕車專案勤務，截至今年1月17日，已投入警力5萬1721人次，取締酒後駕車1053件，其中移送法辦615人。

她感謝警察同仁們三更半夜執行路檢、守護城市安全，除路檢外，市府也運用數位電子平台、網路社群媒體宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施，雙管齊下，過去一個半月十分有成效，未來也將會加強。

針對法務部加嚴取締酒駕，盧秀燕指出，過去法院判決酒駕6個月以下可易科罰金，但上星期法務部召集全國檢察長指示法律從嚴，對於情節嚴重者不應輕易易科罰金，市府將加強宣導預防，配合法務部從重量刑有效遏止酒駕，未來若法務部加重刑罰，市府也將滾動檢討。

警察局指出，近年來除了警察同仁強力執法，讓違規酒駕者受到應有處罰外，也持續結合社區、鄰里、機關、團體、學校共同辦理各項交通安全宣導活動。

警察局長蔡蒼柏表示，警方將持續辦理防制酒駕專案勤務至2月底，藉由強力執法來維持優質交通環境，執法取締僅是手段，最重要的還是民眾的「觀念」，提醒大家切勿輕忽酒後駕車的嚴重性，不可存有僥倖心態飲酒上路，避免酒駕肇事憾事發生。

今晚宣導活動包括盧秀燕、副市長陳子敬、警察局長蔡蒼柏、市議員劉士州、黃馨慧與南屯區三和里里長廖元湖均出席宣示「酒駕零容忍」決心。

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