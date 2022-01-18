台北市東區一間情趣用品店老闆在網路上分享，一名年輕男子當眾對著他的店門口「DIY」，還噴了玻璃牆一片子孫，讓他看了監視器好傻眼，直呼，「我的店不是讓你這樣用的！」

這名情趣用品店老闆在爆料公社App貼出一段影片，透過影片可見15日凌晨時分，一名穿著休息運動服的年輕男子自機車走下，接著邊走邊從褲檔裡掏出生殖器，一路晃到店家的玻璃門前當眾尻槍，最後還抹在玻璃門上就離去。

老闆崩潰地寫下，所謂的情趣用品店是讓客人買到適合的產品，帶回家享受生活愉悅，絕對不是讓客人直接在店門口愉悅起來；老闆還自嘲說，甚至他店上的玻璃門貼的還不是漂亮妹子海報，僅僅是貼著純標語的商品海報與飛機杯宣傳圖，實在困惑影中的男子為什麼要在他店門口打手槍。

有民眾在店門口打手槍，讓情趣店用品老闆好崩潰。（翻攝爆料公社App）

文章曝光後，不少網友留言回應，「天啊 他是幻想跟阿飄交配嗎」、「秒射王」、「有事嗎，在家打不好嗎」、「空幹王」、「誰的朋友快認領回去」、「年輕人就是年輕人」、「算厲害了，真的是性幻想，不受環境及空間限制，直打直出」、「我傻眼了」。