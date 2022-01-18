美女前主播陳海茵前(2020)年因身體亮紅燈休息，留職停薪近3個月後決定離開主播台，回歸家庭照顧孩子和自身健康，但「最美主播」仍不時在臉書分享美照與日常。陳海茵日前看到2年前的動態回顧有感，回看「主播陳海茵」的照片雖光鮮亮麗，卻也覺得陌生；她說現在每天素顏做自己，但充滿感恩與珍惜，女兒看到她濃妝豔抹的照片問她「又要去電視裡嗎？」並抱著媽咪撒嬌說要媽咪陪她，育兒曬幸福閃度爆表。

陳海茵日前看到2年前的動態回顧，從她正式宣布離開主播台的4月回推，正是她剛開始「留職停薪」的時候，她寫道：「看到跳出的動態回顧，才發現我離開主播台2年了！看到照片中的人覺得好陌生，因為那根本不是我啊～每天頂著超濃的妝、噴髮膠超多的主播頭、面對機器念著不是自己真正想說的話，而且還不止說一遍、要說三遍！我不是開玩笑，有些新聞兩小時內真的要播三遍...」

陳海茵訴說：「鎂光燈前光鮮亮麗、背後需要相當大的努力與代價，回想自己曾經多麼堅持、想證明自己價值而付出的血淚辛酸，心路歷程實在不足為外人道也...現在可以每天素顏、陪女兒、做真正的自己，內心充滿感恩與珍惜！」隨後附註貼文真正的「亮點」：「PS. 濃妝豔抹羊羊還知道是她媽！接著問：媽咪你又要去電視裡面嗎？我說我去電視裡你就看不到我囉！羊羊馬上撒嬌抱著我說不行！我要媽咪陪我、拜託啦...」

「阿海」主播在文末放了個眼冒愛心的貼圖，這個跟女兒一起「放閃」的幸福感瞬間瞎爆網友，紛說：「真是美魔女，又超有氣質」、「阿海是最美的主播」、「孩子的成長只有一次，陪羊羊值得的」、「想念妳的播報」、「活在當下。快樂最重要！」、「以前都準時看你報新聞，好懷念啊」、「令人驕傲的美女主播，可愛的羊羊」、「真心的很懷念主播台上的海哥」、「不愧台灣第一美女主播~卸任真是無事一身輕啊！好好享福吧！」，一片讚聲與祝福。

陳海茵正式告別時曾說：「最近好多人留言問我 #何時要回去播報？真的讓大家失望了～從過年前留職停薪到現在近三個月，這一段期間世界變了！疫情持續蔓延，很多人體會了名利一文不值，職位再高、朋友再多，都無法讓你免於疾病～」看來疫情也是讓她下定決心的原因之一。