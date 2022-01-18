2011年，挪威奧斯陸發生可怕的槍擊與炸彈恐攻，造成77人死亡，兇手是極端種族主義者安德斯•布雷維克（Anders Breivik）。服刑10年後，他向法院申請假釋，但是他的種族主義顯然沒有改變，在假釋庭時手舉納粹禮。

衛報(The Guardian)報導，布雷維克在2017年改名叫漢森(Fjotolf Hansen)，他在2011年將一輛廂型車裝滿炸彈，襲擊了奧斯陸政府大樓，然後又持自動步槍到青少年露營地掃射，造成69人死亡，大多數是十幾歲的青少年。

儘管他的罪行很嚴重，但是挪威沒有死刑，僅被判無期徒刑。然而挪威的法律還規定，只有軍法才有真正的終身監禁，公民的最高刑罰是21年監禁，而且服滿10就有權申請假釋，之後每年重新申請假釋聽證會。

布雷維克已服滿10年刑期，他已有權利申請假釋，預計將引起挪威法律與刑度的爭論。

聽證會的第一天，布雷維克身穿黑色西裝，打著金色領帶，他上還貼著一條白人至上主義的標語，手舉納粹禮。

當法庭要他我介紹時，布雷維克說自己是「北歐國家黨主席」。在他要繼續說明時，法官阻止了他。

接著檢察官卡爾斯多蒂爾( Huldah Karlsdottir)說明受刑者不能釋放，應繼續服刑時，布雷維克開始向其他人展示他的標語和海報。法官再次出言阻止布雷維克的舉止。法官說：「我不希望在檢察官說話時，你還用其他型式發表自己的意見。」

在挪威，多數重刑犯在刑期過半後可以申請假釋，釋放率並不低，然而，如果他仍被視為對社會具有威脅，刑期可以繼續延長。

聽證會證人之一，是監獄的精神狀態分析師家蘭迪•羅森奎斯特(Randi Rosenqvist)，她表示「布雷維克根本沒有任何悔意或心態改變。」

她說：「原則上，尋求假釋的人都要表現出悔改之意，並明確表明他們已經反省，不會再犯同樣的罪行。但是這一切在布雷維克身上顯然不具備。」

當年控告的檢方其實希望布雷維克被斷定有精神疾病，因為要是證明精神出問題，可以強迫終身治療。然而在2012年法院是認定布雷維克神智清醒，駁回了檢方認為他患有精神病的觀點。