王仁甫與季芹一家所創的YouTube頻道「芹仁Play What」，近日舉辦籌備已久的10萬訂閱粉絲見面會，兩人挑戰打造「全球最獨特粉絲見面會」，選出50位已完整接種疫苗的粉絲，一起赴宜蘭戶外來享用由「阿甫師」王仁甫現煎的高級沙朗牛排，更和粉絲們一起「飆沙」騎越野車，讓現場粉絲意猶未盡，直呼「從來沒參加過那麼獨特的粉絲見面會」。

「芹仁Play What」挑戰粉絲見面會最極限，特地赴宜蘭最南端東澳，選擇廣大的戶外露營場舉辦「10萬訂閱粉絲見面會」，兩人先前就承諾將現場煎牛排給粉絲吃，籌備許久後大手筆買下多達20塊美國choice等級大牛排，加上現場送給每位到場粉絲「芹仁Play What特製口罩」，還有美味餐點吃到飽，讓粉絲都可以在現場大飽口福，不少粉絲吃完後也表示，口感相當濕潤軟嫩，大讚王仁甫的廚藝驚人。

王仁甫季芹一家帶著粉絲騎越野車到東澳粉鳥林秘境看海。（圖／芹仁Play What提供）

對於老公要親自煎牛排，季芹最推薦老公煎的牛舌，但他們這次選擇肉量十足的牛小排與沙朗，希望每位粉絲都能開心享用，女兒樂樂則假想，如果是自己的偶像BTS防彈少年團辦這樣貼近粉絲的活動，她可能會開心到哭出來。

除了現場煎牛排給粉絲吃之外，他們全家也帶領粉絲一起體驗騎越野車「飆沙」，一行人從露營區騎到海邊漂亮的粉鳥林秘境，一起浪漫看海再騎進樹林水窪，來場刺激兼看台灣美景的遊樂活動，也讓粉絲們和「芹仁」一起創造共同回憶。

結束後大合照，眾人都戴上特製口罩，防疫也要美美的。（圖／芹仁Play What提供）

這次見面會粉絲來自台灣各地，為了能準時參加，有人前一晚就先入住露營區，甚至最遠從屏東搭車到宜蘭徹夜守候，讓兩人相當感動，透露平常總是在電視與網路上分享家人們的生活，希望能讓更多喜歡他們的粉絲，接近與體驗他們的生活日常，季芹也拋出如果頻道破20萬訂閱時要再辦活動，可能包遊艇出海創下藝人見面會最極限。