國際大型金融機構開始以支付或投資之目的，持有數位資產做為支付或資產配置的一環，業者無意因此跳過金融監管單位的「關切眼光」，一個名為「受監管責任圈」（Regulated Liability Network，RLN）最新在國際市場被端上檯面，由於參與者均是國際大投行，協作單位則是區塊鏈最早發起聯盟R3，此議題因此更受到重視。

RLN的參與銀行成員，有花旗、華僑銀行、高盛、巴克萊、BondeValue、美國銀行、紐約銀行、Payoneer、貝寶、富國銀行、SETL和年利達銀行，一起規劃未來的RLN代幣，作為現有存款的新名字，提議中央銀行、商業銀行和電子貨幣提供商的負債予以代幣化，RLN成員承諾讓代幣與現有的法律文書一起使用，也可以按面值依當地貨幣單位向客戶付款。

臺灣金融科技協會19日舉辦「2022金融科技趨勢論壇—數位資產大未來」、工商時報為媒體夥伴，花旗銀行亞太區財資部門支付處主管Sanjeev Jain將在會中，加以說明上述RLN的細節，這也是跨國銀行把數位資產做為支付或資產配置的發展近況，首度導入台灣市場。

臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，面對這波強勢來襲的數位資產主流化趨勢，政府需要加快著手研擬與數位資產相關監理措施。期許透過這次集結產、官、學各界代表的論壇，借鑑國外經驗，打造與國際接軌之監理環境。

此外，2020年12月推出「星展數位交易平台」的新加坡星展銀行，其主管Lionel Lim也將於此次論壇中，分享該平台的發展現況及展望新加坡數位資產未來趨勢。星展銀行表示，數位資產的快速成長，為重塑資本市場提供了無限可能性，為迎接數位資產與數位貨幣交易成為主流的趨勢，星展因此致力發展全方位生態系，以促進和因應新趨勢和轉變。

1月19日2021金融科技趨勢論壇「數位資產大未來」，由臺灣金融科技協會主辦，臺灣區塊鏈大聯盟、台灣區塊鏈大學聯盟、臺灣虛擬通貨反洗錢協會、臺灣區塊鏈愛好者協會協辦，ACE王牌交易所、CoolBitX庫幣科技、MaiCoin數位資產買賣平台、理慈國際科技法律事務所、台北市電腦商業同業公會合作及中華民國仲裁協會/中華仲裁國際中心、BITGIN交易所、國泰金控、源鉑資本、旭新科技股份有限公司贊助舉辦。