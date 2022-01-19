根據《紐約郵報》（New York Post）周一(17)報導，新冠肺炎肆虐人們生活這段期間以來，美國社交平台紅迪(Reddit)上面討論度極高的版莫過於「反工作」(r/antiwork)浪潮，目前有超過160萬名用戶共同響應。

平台上只見用戶紛紛發佈有關「辭職」的貼文和公司信箱的截圖。

一位Reddit上的用戶福特 (Doreen Ford)兼「反工作」(r/antiwork)版的版主，他指出，反工作浪潮背後意義在於，透過翻轉資本主義盡可能減少勞動的強制性。

「現代人漸漸被許多事壓得喘不過氣，像是新冠肺炎疫情、超時工作、貸款、房租以及資本主義。」

其中，有許多支持「反工作」的用戶紛紛貼文表示贊同。有一位用戶直接在平台上放了自己主動發信件給老闆要求加薪的截圖，內容提到自己所在的崗位價值提高，市場上愈來愈需要這類技能，並列出9項條文要求改變現況，其中像是加薪6.8%、有薪假、一周工時不超過45小時等等。膽大的行徑迎來網友兩極評價，一派人覺得很荒唐說道，「你休想!」、「想就知道不可能。」、「你老闆會另尋他人...」但也有人感同身受喊聲支持「加油，我想知道最後結果。」

然而，如此反工作熱也間接對生產力即經濟造成影響。根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)發布的經濟概況指出，去年11月，美國有450萬人自願離職，比較前一個月增加了30萬，創下歷史高點。

2021年，中國興起的「躺平主義」似乎已不足為奇，年輕人面對社會期待產生的焦慮與對工作感到倦怠、無力感，引起各地強烈的共識。「反工作」(r/antiwork)版主福特表示，「這場運動不單只是自我陶醉的Z世代不想下床。我們所說的懶惰，實際上只是因為我們已經受不了了。」