現任史丹佛大學國際研究學院資深研究員的法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama），近期接受《天下雜誌》專訪中談到美中台議題時表示，他關注台灣國防政策已經20年，認為台灣不夠重視自我防衛，不僅在國防上投資太少，而且常投資在不對的武器系統上。而「台灣犯的最大錯誤，是廢除徵兵制」。對此，有網友表示「兩岸戰爭開打，台灣成為戰場，不管是大陸還是美國贏，台灣永遠是輸家」。

據《天下雜誌》報導，福山日前接受該刊專訪中提到，他個人觀察認為，美國不會為了擊退中國大陸的武力犯台而在初期出兵干預，較有可能是在中國大陸主動攻擊美軍部隊和基地，美國才可能強硬還擊，且美國對於應該提供台灣多大程度的軍事支持，並沒有共識。

日裔美籍政治學家法蘭西斯‧福山（Francis Fukuyama）。（陳彥仁攝）

福山坦言，美國不會為一個「不為自己而戰的國家」而戰，如果台灣人不願為了保衛自己國家而犧牲生命，就沒有美國人會願意為台灣犧牲。他並指出，假設會有一些美國人支持，但如果台灣自己不做出非常大的努力，這種支持就不會發生。每個台灣人應該要清楚這個政治現實。

而這篇專訪也在《Yahoo奇摩》網站，掀起熱烈討論。有網友表示「兩岸戰爭開打，台灣成為戰場，不管是大陸還是美國贏，台灣永遠是輸家」、「沒錯。有錢早跑光了，誰要替民進黨的台毒夢死啊」、「廢除徵兵制、金馬撤軍都是民進黨的功勞，只是當初民進黨沒想到會這樣吧!!廢除徵兵制+金馬減少駐軍，再來跟對岸搞對抗」。

法蘭西斯・福山，為日裔美籍政治學者，師承知名學者杭亭頓（Samuel P. Huntington）。曾任職於美國的智庫蘭德公司及數所學術機構，包括喬治梅森大學、約翰霍普金斯大學等等，目前在史丹佛大學的國際關係研究院弗里曼‧史巴克里國際問題研究所，擔任資深研究員。其早年發表的論文〈歷史的終結？〉在學界引起激烈討論，後來發展成重要著作：《歷史之終結與最後一人》，並被翻譯超過數十種語言。