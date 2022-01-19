桃園市18日晚間再傳1名就讀新街國小的男學生確診，其家長並沒有接觸其他確診者，疑似是男學生曾到有人確診的華盛頓幼兒園上課遭傳染，個案仍在疫調中，詳情待市府、指揮中心統一說明。

就讀新街國小六年級的男學生18日因身體不適，到醫院掛急診採檢陽性確診，新街國小及附幼19日起停課14天，其國小部學生有1550人、附幼有約120人、教職員工約120人。

市長鄭文燦日前宣布國小、公幼及附幼提早放寒假，而新街國小有4名學生課後留園、附幼則無，將請這4位學生先別到校，另外新街國小將針對全校師生做採取專案採檢。

據悉，17日有對兄弟檔分別就讀信義國小、華盛頓幼兒園雙雙確診，而今天確診男學生的妹妹剛好就讀華盛頓幼兒園，該名男學生每周固定星期二、星期四會前往華盛頓幼兒園上課，有可能是在幼兒園被傳染，不過妹妹的採檢報告尚未出爐，感染原因尚有待相關單位調查釐清。

由於17日有確診學生就讀華盛頓幼兒園、信義國小、高昇兒童課後照顧服務中心，這3所學校以臨時採檢站設置專案採檢，18日以學校師生為主，也開放社區民眾採檢，總計採檢2052人，不過採檢結果還沒出爐，19日將再行公布。