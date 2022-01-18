「直播天王」連千毅以獨特的叫賣風格走紅，加上他直播時身後都會有辣妹一起入鏡，讓連千毅火速打開知名度，屢次成為話題人物；日前他還在開心透露「真人娜美」辣妻石帕玉的生理期沒來，疑似懷上第三胎，喜訊吸引網友紛紛留言直喊恭喜。連千毅近期事業家庭兩得意，今(18)日他進一步「回饋粉絲」，秀出他的「新玩具」電動雙人座機車，並霸氣對網友們喊話：「周日抽一台，給粉絲好嗎？」網友瞬即暴動。

連千毅今(18)日在IG發文寫道：「#新玩具到了，電動雙人座機車！準備要包膜了，周日抽一台，給粉絲好嗎？要的加一！」只見連千毅在畫面右方自拍，梳著他的招牌潮油頭，戴著上黑框眼鏡一臉淡定；在他身後的是一台雙開門雙人座電動機車，有擋風玻璃還附雨刷，在前車燈部位還有金色圖騰設計相當拉風，整體造型給人一種警用重機的帥勁感。

網友暴動+1讚聲：「酷，加1」、「酷欸，擋雨擋風」、「這個還要帶安全帽嗎哈哈哈」、「請問會有車牌嗎？謝謝」、「可擋雨，拿來外送，最合適，當外送神車，連老板好眼光」、「這有冷氣嗎」、「請問連董這是重機嗎？」數千網友都對這款特殊的機車深感興趣。

直播帶貨網紅連千毅與老婆娜美育有2子，日前一家四口曾睽違3個月出遊度假，暫離與鄧佳華短暫合作鬧出的紛擾風波；連千毅還在IG貼出娜美穿性感內衣的照片，文中自爆兩人「只有公證，還沒有正式辦結婚」，最近將拍婚紗完成終身大事，粉絲立刻湧入祝福紛說「嫁到好老公」。