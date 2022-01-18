新聞網站「The Drive」報導，美國諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman，以下簡稱諾格）正持續將AN/SLQ-32(V)7第3批次水面電子作戰改良計畫（SEWIP Block III）輕量化，讓更多美國海軍船艦未來在面對中國大陸的「彈雨」攻勢時，能擁有「無限彈藥」的防禦手段。

負責SEWIP Block III計畫的諾格副總裁米尼（Mike Meaney）表示，該公司正開發輕量版的SEWIP Block III，希望讓美國海軍的巡防艦，甚至其他更小型的船艦也能配備該系統，使其具備「無限彈藥的軟殺能力」，用於對抗未來的反艦飛彈和其他威脅。

雖然尚未獲得正式訂單，但米尼強調，該公司知道美軍對輕量化的先進電戰系統「非常感興趣」；他還表示，美國海軍將於2022年再採購4組SEWIP Block III，使該系統目前的訂單總數來到9組。且據報其中1組已開始安裝在美國西岸的某艘勃克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦上。

「The Drive」指出，美國海軍近年愈來愈重視SEWIP Block III等具備「軟殺」能力的設備，因為這類系統能從各個方向、以多種方式、對不同威脅進行防禦，且不必擔憂彈藥限制，將為水面艦隊提供看不見的「防護罩」。

不過目前的SEWIP Block III尺寸過大，其工程與製造發展（EMD）版本的實體高度就超過22英尺（約6.7公尺），就算是安裝在滿載排水量破9000噸的勃克級艦上時，也須對上層結構進行大規模改裝。而美國海軍本來就有計畫讓星座級（Constellation-class）神盾巡防艦和濱海戰鬥艦（LCS）安裝版本較舊、但尺寸也相對較小的SEWIP系統，加上即將開始建造的輕型兩棲作戰艦（LAW）等，輕量版SEWIP Block III的潛在客戶數量相當可觀。