好市多雖然是討論度最高的大賣場，但許多民眾不喜歡一次買太大量，因此偏好去全聯消費。不過有一名旅台印尼正妹就表示，自己實在很害怕去全聯買東西，曝光原因後網友一面倒喊+1，讓全場都笑翻。

目前定居在台灣的印尼正妹「Grace 雅雅」日前就在抖音上傳影片，表示自己真的很怕去全聯買東西，因為賣場內播放的全聯主題曲《One Two福利熊》實在太洗腦，回家之後一臉呆滯，開始懷疑起自己，滿腦子都是福利熊的旋律。

雅雅表示逛完全聯回家後，滿腦子都是福利熊的旋律，實在太可怕。(圖／抖音@gracelfyaya)

影片曝光至今點閱已突破26萬，遠遠領先其他雅雅其他影片，不少網友紛紛留言：「真的超洗腦」、「出店門口之後全都是福利熊旋律」、「在那邊上班的才痛苦XDD」、「出來之後腦袋會當機，完全無法接收其他資訊」、「抱歉，我都直接在店內開唱」、「現在沒聽到反而不習慣」。

其實這首《One Two福利熊》早在過去就不時引起討論，就有網友揶揄：「常去的全聯好不容易沒播了，最近又死灰復燃，是沒放這首歌會被釘嗎」，底下鄉民也打趣：「經理: 最近客訴率高了二成六，你有頭緒嗎？」、「還好，我只對請支援收銀有印象」、「折扣比較重要」、「聽到現在不播我反而就不想進去了」、「我去全聯就是為了福利熊」、「強烈譴責沒有放福利熊的全聯」。