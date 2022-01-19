遠百竹北開幕剪綵延後 進場人數降載至1.5萬 03:042022/01/19 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百竹北原定本周四(20日)開幕剪綵時間確定延後了，未來將視疫情狀況擇期舉辦。(洪凱音攝影) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 試營運首日(14日)就湧入3萬名民眾的遠百竹北店，由於人潮不斷、新竹又傳出本土疫情，為落實防疫工作，新竹縣長楊文科主動與遠百協調溝通，遠百竹北原訂20日開幕剪綵決定順延，未來將視疫情狀況擇期舉辦。 遠百竹北表示，館內防疫措施已遵照中央流行疫情指揮中心的指示辦理，內外須全程戴口罩，採實名制並量測體溫入內，保持社交距離並定點飲食，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，將控管下降至1萬5000人，降低館內進場人數密度。 #遠百竹北 #進場人數 #剪綵 #館內 #控管 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 激進升息引恐慌 美股開殺500點 台積電ADR大跌3％ - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 微軟砸1.9兆併購動視暴雪！盤前股價飆37％ 收復性醜聞跌勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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