試營運首日(14日)就湧入3萬名民眾的遠百竹北店，由於人潮不斷、新竹又傳出本土疫情，為落實防疫工作，新竹縣長楊文科主動與遠百協調溝通，遠百竹北原訂20日開幕剪綵決定順延，未來將視疫情狀況擇期舉辦。

遠百竹北表示，館內防疫措施已遵照中央流行疫情指揮中心的指示辦理，內外須全程戴口罩，採實名制並量測體溫入內，保持社交距離並定點飲食，全館同時進場人數由最大承載量的4萬人，將控管下降至1萬5000人，降低館內進場人數密度。