原本從事保全工作的男子王清池，長期家暴張姓同居女友，引發兒子不滿向法院聲請保護令，2009年中秋節當天凌晨，王要求兒子撤銷遭拒，憤而朝兒子潑灑汽油，再以打火機點燃，王還以三節棍痛毆，監視器錄下19歲兒子全身著火衝出屋外求救，經住院1個多月仍傷重不治，虎毒不食子，檢察官認為王清池手段兇殘，泯滅人性，但法官仍未判他死刑，2010年最高法院判他無期徒刑確定。

當年52歲的王清池與張女交往20年；張女與前夫未離婚時，就懷了王的骨肉，張離婚後與王同居生下兒子，但因兩人始終沒有辦理結婚登記，兒子跟著前夫姓洪。

王清池時常喝酒，並對張女與兒子施暴，甚至揚言要殺掉張女，「要砍死你們姓洪的！」兒子不甘受辱，年僅19歲又無法保護母親，只能向法院聲請保護令，並控告王清池傷害，另回家整理私人物品，打算搬離住處。

沒想到，2009年10月3日的中秋節，王清池要教訓兒子，先購買汽油分裝數罐，放在客廳茶几上，並將大門反鎖，打算與張女、兒子談判，當日凌晨大聲叫妻兒出來，兒子穿著內褲走出房間，王大罵「氣死我，白養你1、20年，」、「那係安捏就乎你死」要求兒子主動撤銷保護令，他就能隨時見到張女，但兒子不同意，雙方激烈爭吵，王清池立即拿起裝有汽油的八寶粥罐子朝兒子潑灑，並迅速點燃。

兒子遭烈焰灼身，想要衝進廁所沖水減緩痛苦，王還追上前，持三節甩棍狂毆兒子頭部，阻止他到廁所沖水，張女拉著兒子衝出家門求救，連張女也被波及，但兒子全身70％二度、三度灼傷，頭部也受到重創，住院治療1個月，仍回天乏術，因代謝性休克及敗血病死亡。

王犯案後仍辯稱是不小心點燃打火機，絲毫沒有悔意，直到看到兒子解剖，才承認犯案乾哭了2聲，沒有留下眼淚，檢察官認為王清池手法凶殘、冷酷無情，令人髮指，但歷審都判他無期徒刑，讓王逃過一死，全案定讞。

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