2022《遠見》投資趨勢大調查出爐，獨家掌握48家投資機構的第一手洞見！哪些產業能延續利多，又有哪些黑馬受惠？在通膨、升息循環影響下，2022如何做資產配置？讓投資機構告訴你專業建議。

2021年，全球進入大復甦期，投資市場也呈現報復性的價量齊揚，台股大漲逾兩成，尤其台灣在疫情控制有成，出口暢旺下，第三季上市櫃公司獲利1.18兆元，創史上單季獲利最高。

法人預估，若2021年底全體上市櫃公司淨利超過4兆，股息將至少2.5兆元，殖利率高達4％以上，屆時台股是否能夠再攻新高，值得觀察。

然而，別忽略的是，全球大環境面臨美國聯準會加快退場和升息步伐的挑戰。專家紛紛提醒，相對於2021年的雨露均霑、百花齊放，2022年需更謹慎選股，才能趨吉避凶。

究竟，該如何布局？

GDP略遜2021年，美國仍是投資首選

《遠見》持續邀請銀行、投信投顧、證券與期貨商業者填答「2022投資趨勢大調查」，綜合48家投資機構整體看法，從產業、個股，到不可錯過的新興概念股，獨家發布2022最夯台股投資名單。

《遠見》調查指出，48家投資機構中，高達70.8％認為2022年的GDP成長率會「略為變差」；而持正向看法、認為會「略為改善」及「明顯改善」僅合計為20.9％

然而，主計總處指出，這只是GDP成長鈍化，是因為基期墊高的緣故。

主計總處日前將2021年GDP上修至6％，創11年新高，展望2022年，更樂觀預測有機會保4％。

政府看好2022年，主要是產業基本面偏樂觀。像是民間投資、擴增產能可望延續，全球經濟維持復甦軌道，供應鏈卡關有機會改善，加上科技新興應用推陳出新，半導體業者積極擴廠，在在挹注了出口動能。

不過，在投資環境方面，市場普遍保守。有52.1％認為會變差，27.1％會變好，認為持平比例為20.8％。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，與2021年的情況不同的是，2022年的不同產業的獲利狀況更分岐，部分企業獲利可能會高達兩位數，卻不乏也有企業礙於基期太高，EPS（每股盈餘）反而呈現衰退，須格外謹慎。

逢低布局，新興市場、中國有機會

那麼，除了台灣，2022年最理想的投資區域在哪？

排名前三大地區雖和2021年調查一致，但本次有91.7％的投資機構一致首選美國，提升了9.1個百分點。其次是新興亞洲（50％）和中國（31.3％），各自降溫23.9和40.4個百分點。

凱基銀行的「2022投資報告」指出，美國股市（以S&P 500指數為例）在2022年第一季，或將出現一波較大的修正，第二季則會呈現大區間震盪走勢，下半年才會開始逐季走揚，且2022下半年新興市場股市，有機會超車成熟市場。

2021年，投資專家最擔心新冠肺炎的延燒與疫苗問世期程，2022年最擔憂的前三大全球市場投資風險，依序為「美國通膨攀高，甚至席捲全球」（64.6％）「全球央行貨幣政策收緊」（60.4％），以及「全球地緣政治風險升高」（37.5％）。

看向台股，主要三大變數分別是全球央行貨幣政策走勢（77.1％）、熱門概念股的變動（如蘋果、電動車、元宇宙等類股）（37.5％），以及全球經濟復甦緩慢（33.3％）。

貨幣寬鬆即將走入尾聲。為了壓抑通膨，美國聯準會（Fed）主席鮑爾已明確表示將會縮減購債計畫至2022年3月底，且一定會等到結束後才升息，降低市場的「緊縮恐慌」。

另一方面，歐洲央行（ECB）的疫情緊急購債計畫（PEPP），也可能提早結束，但重申2022年「非常不可能升息」。

QE收緊，台灣恐轉向升息

台灣卻可能轉向升息。央行總裁楊金龍在2021年底理監事會上指出，台灣通膨仍屬於短期，尚在可控範圍，「但2022年勢必在貨幣政策上會更收緊，也會視情況升息。」

國際資產管理集團（DWS）指出，最近通膨數據出人意料地攀升，是因為相關供應鏈中斷，以及受壓抑的消費需求被釋放。即便通膨仍會高於疫情前水平，仍對投資環境審慎樂觀看待。

關於2022年的投資策略，68.8％的機構投資人首選股票，且比率遙遙領先分占二、三名的另類投資（10.4％）和ETF（8.3％）。

美股，仍是2022資金競逐追捧的當紅炸子雞。施羅德投信便指出，2022最好的投資機會，會集中在成長和價值兼具的美國中小型股，原因有二：這些公司高度參與美國的內需經濟，且有成長潛力。

2021年逆風的陸股（中國A股），不利因素可望消退。瑞銀亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭指出，中國股票最壞的時刻可能已經過去了，對長線投資者而言，中國新經濟機會正在顯現。題材方面，包括受益於經濟重啟的耐用消費品和服務、具政策支持的綠色科技、可再生能源相關股票，較具投資潛力。

星展銀行也表示，中國近期採取經濟封鎖，以及對特定行業實施監管的政策變化，短期謹慎，但長期仍看好。

資產偏好度名列第二的另類投資，指的是傳統股票債券以外，包括有形資產、創投私募股債權、基礎建設投資等，市況不明可分散市場波動風險。

瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele認為，另類投資在2022年既可帶來回報，又有助於管理波動性。法盛投資管理也指出，機構法人會持續加碼另類投資，來分散風險。

第三名的ETF，由於是一籃子配置的指數型投資基金，相對也能在市場回檔時，發揮避險功能。

值得注意的是，由於2022年通膨升溫壓力未減，各國央行不得不收緊貨幣政策來因應。也因此，法人最建議減碼的前三類資產，分別是債券（47.9％）、原物料（14.6％）及貨幣（外匯）（10.4％）。

美元走強，債券、原物料減碼

針對通膨壓力，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱認為，不需太恐慌。他認為，如果聯準會提早採取行動，並推高利率，短期內，債券基本面不會改變，富邦證券總經理郭永宜也認為，債市因利率逐步走高來到便宜價格，可適度配置固定收益型商品，反而逆風是買點。

比起2021年風險性資產當道，股優於債，2022因為變數較多，專家建議轉往股債平衡、多元配置的主題，以趨避風險。

凱基銀行建議，可優先布局利差較大、存續期間較短的非投資級債（又名高收益債）；若擔心債券違約風險，可以「領息型」的固定收益資產為主，並長期持有，以時間換取空間。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，旗下資產將增持環球高收益債券、新興市場及亞洲美元債券，以擴大利差、轉取報酬。

中信銀行表示，債市以規避利率風險策略為主軸，建議於殖利率波段彈升階段，分批布建投資級債券；非投資級債券以兼具孳息優勢的短天期債券為主。

此外，若期望資本利得，需挑選具信評調升潛力標的，像是新興國家信用債，並避免以當地貨幣計價。

值得注意的是，美元在2022年將擺脫弱勢格局，與經濟正向連動的貨幣，以及政策擾動下具避險性質的日圓，也會有表現機會。

半導體、電子零組件、金融領軍台股

回到2022的台股大盤，「萬八格局」能否延續，甚至挑戰兩萬點的天花板？

有39.6％投資機構相信台股指數持續向上，介於萬八～萬九之間；12.5％則更樂觀看待有機會突破兩萬點關卡。至於預估2022全年最低點，41.7％認為至少有萬五行情，換言之，萬五會是一般預測支撐台股的地板價位。

那麼，台股將由哪些類股領軍？法人首選半導體（79.2％）、電子零組件（41.7％）、金融（37.5％）、通信網路（35.4％）及汽車（22.9％）。

而最聚焦的前五大概念股，是「電動車∕汽車∕固態電池」（75％）、元宇宙（43.8％）、5G（31.3％）、ESG綠能相關（29.2％）及半導體（16.7）等。

「得半導體得天下，是現在進行式，更是未來式！」富邦投顧董事長蕭乾祥認為，整體市場趨緩情況下，資金將會聚焦在趨勢最明顯的兩大題材：半導體、碳中和。

多元主題概念股，電動車、元宇宙、ESG續夯

總資產管理規模居國內之冠的國泰投信首席經濟學家、全球經濟與策略研究處副總王誠宏分析，疫情衝擊下，不少產業的供應鏈受創而被迫轉型，也帶動結合科技的新型態產業出現，形成產業升級的通膨型成長，也是未來極具成長潛力的投資標的。

他以近年熱門的半導體產業為例，在產業轉型的驅動下，晶片IC應用拓展快速，除原先的智能型手機外，智能電動車、自動化設備、人工智慧、雲端、大數據、5G等產業對半導體的需求大增，不排除有更多具創新的應用出現在人類生活中，如元宇宙、電動車等，也都是未來長線趨勢財。

此外，減少碳排放、達成碳中和目標已成為全球共識，綠能備受重視，亦屬產業升級的一環。

蕭乾祥也認為，各國加快推動碳中和，綠能環保、再生能源、儲能，都較有機會在2022年一展手腳。

而金融股普遍看好可受惠於通膨與升息題材，選金融股的投資機構中，高達61.5％證券期貨業者，看好2022年前景。

中信銀行總經理陳佳文也指出，若升息1碼（0.25個百分點），對中信銀稅前獲利最少可挹注5億元台幣。

此外，值得關注的尚有營建業，雖然未躋身前六大，但得到最多銀行業者的票。由於銀行有相關融資業務，或可解讀為看好業務前景，也是房市風向球。

2022年投資市場面臨基期墊高的震盪風險，而且類股加速輪動。投資人宜彈性調整、多元分散資產，並落實風險管控，以增加「險中求利」的報酬空間。

【調查說明】

執行單位：遠見編輯部、遠見民意研究調查?

調查時間：2021/11/25～2021/12/10?

調查對象：國內金融產業，包含證券、期貨、投信投顧、銀行業?調查方法：網路問卷。發送連結予業者，邀請回填問卷?

有效樣本：成功回收48家

本文作者：廖君雅

(本文摘自《遠見雜誌1月號第427期》)