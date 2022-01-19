全台房價高，許多人在購屋基金不足的狀況下，傾向先求有再求好，購買中古屋也成為不少人的優先選項，然而有網友透露，朋友看上一間屋齡已經45年的2樓公寓，但繳完貸款後屋齡都已經75年，因此思考是否要等都更或增值後再賣掉，文章引起網友們熱烈討論，許多人認為「地點」是決定最後能不能下手的關鍵。

該名網友在《買房知識加（A你的Q）》臉書社團代友發文詢問，「45年公寓2樓，全部翻新開價550萬，3房2廳2衛，衛浴全開窗，如果貸款30年，到時屋齡就75年，等都更有機會嗎？或是等有漲價空間就賣掉？」

文章引起網友們熱烈討論，許多網友點出「地點」是決定能否入手，甚至最後是否能順利都更的關鍵，「地點才是重要的，台北市蛋黃區域的公寓跟鄉下的市區公寓價差就很多」、「如果是在台北市東區就買了」、「地點、地點、location is the first」、「地點在哪裡？地點很重要的」、「地點決定一切。」

此外，有內行人提醒，屋齡太老的房子只剩下土地值錢而已，增值空間並不大，「等都更或危老重建吧！增值到不了哪，除非很蛋黃，台北都有民國26年的房子，還要賣900的，房子殘值等於0，土地值錢而已」、「太老的還是不要碰，轉手也是個問題」、「都更沒有想像容易，太老的房子不要買，最後也很難轉手。」