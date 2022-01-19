2022年已經到來，緊接著是農曆春節，你為自己設立新目標，還是沿用2年前的願望當新願望呢？如果你曾在「前1年的1月」許下「減肥」這個心願，現在達成了嗎？還是減了3年還沒達成呢？不少人笑稱自己有「拖延症」，將學習、減重等目標不斷延後，不過真有拖延症嗎？該如何幫助自己完成新年新希望呢？

●如何擺脫「拖延症」？ 「番茄鐘工作法」幫助達成計畫目標

另外雖拖延症不是病，近年也有不少人進行研究。《維基百科》中提到，這是將需要執行的計畫延後的心理機制，輕微的拖延還算正常，倘若造成嚴重的Delay就不好了。想養成積極自主的習慣，遇到工作或唸書等事務，建議將內容拆分為幾等份，完成1個等分就稍微休息，這也是「番茄鐘工作法」的真義。

台北市立聯合醫院松德院區臨床心理科主任吳孟璋表示，醫學上沒有「拖延症」這詞，他認為比較接近的狀態，是當自己處於憂鬱狀態時，會影響動機。例如：早上起床，如果處於憂鬱狀態，便會開始不想上班，也不想這麼早起身準備梳洗；但你終究要起床梳洗的，這時出現的心理狀態與拖延症較接近。

●擬訂新年目標就是現在 並告訴自己一定要認真執行

關於如何完成今年的目標，吳孟璋建議，可以思考完成這項目標有哪些步驟、重基礎開始依序完成。如果缺乏規畫經驗與能力，第1次規劃1年期的計畫當然會特別吃力且容易失誤，建議先從小型計畫開始。

吳孟璋舉例，可從3個月的短期目標開始慢慢做，也可以定一個時間點（例如每週日）做回顧，但難度需要自行衡量。看到這裡，你一定覺得「有希望」了吧！2022年才剛開始，現在擬訂還來得及，並告訴自己一定要認真執行喔！