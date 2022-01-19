在台灣有近三成的人飽受過敏及非過敏性鼻炎的困擾。最主要的三大症狀：流鼻水、打噴嚏及鼻塞，另外還會合併有眼睛癢、黑眼圈、嗅覺降低、頭暈目眩、鼻涕倒流、呼吸困難等症狀。過敏性鼻炎也容易有共病如鼻竇炎、氣喘、中耳積水，也會帶來身體其他部分如眼睛、皮膚、氣管、睡眠、打呼、臉型發育甚至腸胃的影響。

●鼻子過敏怎麼辦？實證天然抗過敏食物食療大整理

我實在的建議是從健康均衡的原型食物攝取。食療是日常維持身體健康的保健好方法，需要長期維持，並沒有快速的治療效果。

(圖/今健康提供)

◎實證天然抗過敏食物

1.蘋果多酚

→食物來源：

蘋果。一般蘋果一顆可能就有200-500mg的蘋果多酚，市售蘋果汁約39~136 mg/100ml

→臨床效果：

每天攝取50mg或200mg蘋果多酚的果汁連續四週, 或是每天攝取500mg蘋果多酚持續12週，可以在花粉季節顯著的改善過敏症狀並且減少藥物使用。

2.葉綠素C

→食物來源：

銅藻及部分藻類富含，天然食物攝取比較容易降解，多半都是人工製成的添加劑比較多

→臨床效果：

每天攝取0.7mg連續12週，可以改善成人過敏症狀。

3.共軛亞麻油酸

→食物來源：

天然是牛羊等反芻動物的乳汁和肉（羊肉、牛肉、乳製品），另外用葵花油、紅花籽油經氫化處理是保健補充品常見的製造方式。

→臨床效果：

每天攝取3g連續12週，在花粉季節使用可以減少過敏症狀、減少藥物使用、降低發炎指數。

(圖/今健康提供)

4.蜂蜜

→食物來源：

蜂蜜

→臨床效果：

雖然部分研究顯示沒有顯著效益，但更多研究顯示可以改善過敏性鼻炎的症狀。相關研究有的是每天8g蜂蜜、每天1茶匙蜂蜜，最高甚至吃到1g/kg體重的劑量。

5.異槲皮素

→食物來源：

秋葵、芒果、藥草如塔黃或釋迦的葉子、茶樹、垂管花。很常被製作成口服補充營養素。

→臨床效果：

連續8週每日攝取100mg，可以減少過敏反應，但對於眼睛症狀的控制比鼻子的症狀更明顯。

6.甲基硫醯基甲烷

→食物來源：

雞蛋、豆類、肉類、魚類、大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍，但肉類經料理後保存效果較佳。很常被製作成口服補充營養素。

→臨床效果：

每天可以使用到4g。多篇研究使用2.6g連續一個月或是3g連續兩週，對於季節性過敏、鼻塞與鼻部症狀都有顯著改善的效果。

7.螺旋藻

→食物來源：

最常見是鈍頂節螺藻，主要是內含胺基酸、礦物質、必需脂肪酸、維他命、類胡蘿波素

→臨床效果：

有研究說明天天使用2000mg達6個月，對於過敏性鼻炎的症狀與滿意度可以得到改善。

8.番茄萃取物

→食物來源：

番茄。內容成分包含類胡蘿波素（番茄紅素、β胡蘿蔔素、葉黃素）、維他命、多酚（類黃酮、酚酸、單寧）

→臨床效果：

有研究發現連續8週使用360mg，對屋內塵蟎過敏的病人可以改善鼻過敏症狀，增進生活品質。

9.維他命C

→食物來源：

水果（芭樂、釋迦、龍眼、奇異果、草莓），蔬菜（甜椒、青花菜、芥蘭）都含有維他命C。

→臨床效果：

過敏患者容易產生活性氧物質，使得鼻黏膜產生發炎變化並弱化抗氧化的能力，最終更強化了過敏症狀。部分研究發現可以讓兒童的過敏性鼻炎症狀減少。

10.維他命D

→食物來源：

曬太陽、魚類(鮭魚、鮪魚、鯖魚、沙丁魚)、牛奶、 雞蛋（蛋黃）、菇類、肉類（鴨肉、豬肝）

→臨床效果：

研究顯示維他命D缺乏與過敏症狀很有關係，5個月的維他命D補充可以改善對花粉/草過敏的兒童之過敏症狀，而更多研究顯示對於維他命D缺乏的病人改善更明顯。

11.維他命E

→食物來源：

各種油料種子和植物油中，在穀類、堅果類和綠葉蔬菜中都可以找到。

→臨床效果：

目前證據顯示有些有效、有些無效。有研究指出在過敏季節時每天使用800 mg，可以稍微降低鼻部症狀，然而並無法降低整體過敏日數，也不會因此就可以減少過敏藥物使用。

12.益生菌

益生箘對於過敏性鼻炎，無法完全根治，只能改善症狀；環境、基因、免疫功能才是決定疾病是否出現，益生箘無法預防過敏性鼻炎發生；無法短期改善，需要一段時間的調整；無法當作主要治療，僅能當作輔助保健。

(圖/今健康提供)

●過敏鼻炎體質調整快速重點整理，舒緩過敏症狀看這裡

→重點一：吃什麼？認識過敏食療聖品與營養物

天然食物包括番茄、蘋果、蔬果維他命、益生菌、藻類、雞蛋、秋葵、蜂蜜、紅花籽油都有幫助，營養補充品就看個人。均衡六大類營養、補充蔬果、健康生活，不用斤斤計較吃了多少毫克，就是最好的過敏食補。

→重點二：吃多久？連續4-12週調整體質

通常都是4-12週的連續使用才可以見到微薄的效果，不應該把食物當成治療，而是內化成每一天的健康飲食與健康生活當成根本，加上專業醫師的治療，才是最好的過敏控制。

→重點三：多有效？鼻子過敏舒緩而非鼻子過敏根治

抗過敏食物雖然只是輔助，卻是過敏控制的根本。多篇研究顯示有效果，但研究結果可能受到保健食品的贊助影響。不要想用吃來治療過敏，而是用吃促進健康，控制過敏。