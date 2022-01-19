梅根哈利全家福

梅根好不容易離開英國，和夫婿哈利遠走美國，雖然公公王儲查爾斯打溫情牌，邀她和哈利一家子返英同住，好看看去年6月出生以來從未見過的孫女莉莉貝（Lilibet），但她似乎找到了絕佳藉口迴避。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（Mirror）18日報導，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，雖然哈利與梅根已要求，在英國期間警方要提供24小時的保護，但似乎不太可能，而這剛好給了梅根不回英國的好藉口。

近幾個月來，查爾斯和哈利一家經常透過電話聯絡，好修補彼此的關係。消息人士透露，查爾斯因為沒機會和哈利的大兒子亞契，還有小女兒莉莉貝相處，覺得既思念，又難過。「他希望能有所補救，這也是為什麼他會向哈利，梅根和孩子們表示，只要他們願意，隨時都能回家和他一起住一陣子。」

然而，一位皇家前保安人員警告，哈利不能隨心所欲，選擇想返英的時間，並立即獲得保護。

消息人士說，女王無意順從哈利的要求，幫他要英國倫敦警察廳和內政部提供保護。而哈利得知無法獲得保護後，隨即威脅，要對政府剝奪他和家人接受警察保護的權利採取法律行動。他說，沒有蘇格蘭警場（Scotland Yard）全程保護，返英實在太危險。

而哈利夫婦所尋求的，是當他們在英國期間，警方要提供24小時的全程保護。不過，通常只有王室成員或政府官員才能接受這種待遇。鄧皮爾直指，這剛好正中梅根下懷，他說：「我認為梅根根本就不會再回到這個國家，而這是個不回來的超讚藉口。」

報導指出，哈利淡出英國王室後，如今其實已是平民，有人主張，要是他能獲得英國警方貼身保護，那任何大人物都能這樣比照要求。不過，鄧皮爾認為，哈利夫婦這樣要求，反倒給他們絕佳的機會，省得出席慶祝女王登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）活動。