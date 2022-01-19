梅根哈利全家福

梅根好不容易離開英國，和夫婿哈利遠走美國，雖然公公王儲查爾斯打溫情牌，邀她和哈利一家子返英同住，好看看去年6月出生以來從未見過的孫女莉莉貝（Lilibet），但她似乎找到了絕佳藉口迴避。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《鏡報》（Mirror）18日報導，英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，雖然哈利與梅根已要求，在英國期間警方要提供24小時的保護，但似乎不太可能，而這剛好給了梅根不回英國的好藉口。

近幾個月來，查爾斯和哈利一家經常透過電話聯絡，好修補彼此的關係。消息人士透露，查爾斯因為沒機會和哈利的大兒子亞契，還有小女兒莉莉貝相處，覺得既思念，又難過。「他希望能有所補救，這也是為什麼他會向哈利，梅根和孩子們表示，只要他們願意，隨時都能回家和他一起住一陣子。」

然而，一位皇家前保安人員警告，哈利不能隨心所欲，選擇想返英的時間，並立即獲得保護。

消息人士說，女王無意順從哈利的要求，幫他要英國倫敦警察廳和內政部提供保護。而哈利得知無法獲得保護後，隨即威脅，要對政府剝奪他和家人接受警察保護的權利採取法律行動。他說，沒有蘇格蘭警場（Scotland Yard）全程保護，返英實在太危險。

而哈利夫婦所尋求的，是當他們在英國期間，警方要提供24小時的全程保護。不過，通常只有王室成員或政府官員才能接受這種待遇。鄧皮爾直指，這剛好正中梅根下懷，他說：「我認為梅根根本就不會再回到這個國家，而這是個不回來的超讚藉口。」

報導指出，哈利淡出英國王室後，如今其實已是平民，有人主張，要是他能獲得英國警方貼身保護，那任何大人物都能這樣比照要求。不過，鄧皮爾認為，哈利夫婦這樣要求，反倒給他們絕佳的機會，省得出席慶祝女王登基70周年的白金禧（Platinum Jubilee）活動。

文章來源：Meghan Markle has 'excuse to never return to UK' over protection, claims expert
文章來源：Prince Charles 'invites Harry and Meghan to stay with him in UK in the hope of meeting Lilibet for the first time', sources claim - but Sussexes' refusal to return without Met Police protection puts reunion in doubt
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