家醫科門診常有老人家就醫，更有不少人主訴是「腳腫腫的」。最近一個月連續有81歲高血壓、腎臟病史的蔡女士，以及89歲高血壓的王先生，都因下肢水腫及疼痛、走路不適到門診就醫，但經醫師診斷卻發現兩者都是腎臟癌合併周邊淋巴、肝臟轉移及下腔靜脈血管壓迫而造成下肢水腫；由於病程都已進展到末期，最後雙雙收治到安寧病房照顧。

●莫忽視下肢水腫 嚴重恐奪命

衛生福利部臺中醫院家醫科醫師蔡東啟表示，一般都認為是血液循環不佳或是鮮少走動所致，但事實可能並非如此，下肢水腫雖然是常見症狀，但同時也是不少致命疾病的警訊，若不盡快就醫，可能會有立即性的生命威脅。

●下肢水腫 當心6要命疾病

臨床資料顯示，常見併有下肢水腫的致命疾病如下：

1.心臟衰竭：常見臨床表現是走路會喘、心悸併有雙下肢水腫。

2.腎臟衰竭：常見臨床表現是臉色蒼白、倦怠併有雙下肢水腫。

3.末期肝硬化：常見臨床表現是肝硬化、腹脹併有雙下肢水腫。

4.末期癌症：腫瘤或鼠蹊部淋巴轉移壓迫血管造成下肢水腫。

5.下肢深部靜脈血管栓塞：常見臨床表現是下肢疼痛併有下肢水腫。

6.下肢蜂窩性組織炎：常見是下肢傷口紅、腫、熱、痛併有下肢水腫。

●服用這些藥物 也可能造成下肢水腫

此外，蔡東啟醫師補充，除了上述致命疾病容易引發下肢水腫，其他輕微病因如慢性靜脈機能不全、藥物副作用（血壓藥、荷爾蒙、類固醇及抗憂鬱藥等）、非特異性水腫（如生育年齡的婦女）及其他不明原因（佔7%~27%），也會造成下肢水腫。

蔡東啟醫師建議民眾若發現下肢外觀改變或走路感覺沉重，經手指按壓皮膚浮腫處會凹陷且無法復原（類似壓麵粉糰），就應盡快尋求內科或家醫科協助診斷。(圖/健康醫療網提供)

●出現異狀盡快就醫 避免憾事發生

蔡東啟醫師建議，若發現下肢外觀改變或走路感覺沉重，經手指按壓皮膚浮腫處會凹陷且無法復原（類似壓麵粉糰），就應盡快尋求內科或家醫科協助診斷，切莫自行買藥或相信偏方，待到病情惡化再求醫，可能就會造成無法挽回的遺憾。