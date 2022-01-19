隨著農曆年接近，工作與家庭的雜務明顯變多，許多人為了讓睡眠品質更好，會求助於安眠藥物。不過財團法人藥害救濟基金會特別提醒，安眠藥物容易與部分食物引發交互作用，不是讓藥效變強，就是使藥力變弱。尤其晚飯較晚吃及習慣吃宵夜者，更要注意避開會引發不良反應的品項。

●紅酒助眠？ 這動作恐讓自己陷入生命危險

不少人習慣在睡前喝點小酒助眠，不過藥害救濟基金會指出，如果服用安眠藥者，就不宜再喝下酒精飲品，否則會加乘中樞神經抑制作用，變得更嗜睡。服用安眠藥者應避免的飲食如下列：

1.不能搭配酒和添加酒精的飲料及食品

會導致暈眩、嗜睡、減弱警覺性、身體平衡與協調能力降低等症狀，情況嚴重者甚至會抑制呼吸，危及生命。

2.勿過量飲用含咖啡因的飲料及食品

咖啡因會刺激中樞神經系統，避免在下午過後飲用，以免到了睡覺時間還精神飽滿，又自行增加安眠藥劑量，結果導致服用過量，增加不良反應的發生風險。

3.服藥期間避免飲用葡萄柚汁

葡萄柚汁會透過抑制體內CYP3A4酵素的代謝作用影響多種藥品的代謝，使得藥物的血中濃度升高，增加藥品不良反應的發生風險，容易增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應。

4.減少攝取高脂肪食物

高脂肪食物像是鹽酥雞、炸物、薯條、薑母鴨等，脂肪成分會延長腸胃的消化時間，不僅會影響睡眠，還可能會影響藥效。例如晚餐後或是吃完宵夜立即服用BZD類藥品，吃進去的脂肪反而會增加藥品的再吸收，導致藥效增強；反之若是服用non-BZD類藥品，則會減低藥品作用，因而無法及時緩解失眠問題。

(資料來源/財團法人藥害救濟基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

根據統計，台灣近年整體的鎮靜安眠藥使用總量有上升趨勢。更要注意的是，非經由醫師診斷開立處方獲取藥品，像是從親朋好友處獲得安眠藥的非醫療使用情形也逐年增加，造成藥品不當使用的風險暴增。

專家提醒，絕對不要隨意與人分享安眠藥物，若未依身體狀況適度用藥，很可能就一睡不起，在不知不覺中就將自己帶往鬼門關，不可不慎。